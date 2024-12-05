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Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso com salário de até R$ 7,8 mil

Oferta é de 452 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior; as inscrições podem ser feitas de 18 de dezembro a 27 de janeiro

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 17:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 dez 2024 às 17:19
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai contar com novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização

21/01/2025 - 8:43
As inscrições do concurso da Prefeitura de Cariacica, que terminaram no dia 20 de janeiro, foram prorrogadas até o dia 27 de janeiro. O texto foi atualizado. 
Prefeitura de Cariacica vai abrir novo concurso público com 452 vagas para carreiras de níveis médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800. O edital de abertura do certame será publicado nesta sexta-feira (6).
Confira os detalhes do edital do concurso da Prefeitura de Cariacica
As inscrições poderão ser feitas no período de 18 de dezembro até as 18 horas do dia 27 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso.
As provas objetivas estão previstas para o dia 9 de março, com os locais de aplicação a serem divulgados em breve.

Confira os cargos, vagas e salários

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
  • Agente Administrativo (50 - R$ 2.100)
  • Assistente Educacional (200 - R$ 1.785)
  • Auxiliar de Veterinário (1 - R$ 1.785)
  • Educador Social (3 - R$ 1.785)
  • Técnico de Enfermagem (70 - R$ 2.100)
  • Técnico em Defesa Civil (2 - R$ 2.100)
  • Técnico em Saúde Bucal (2 - R$ 2.100)
NÍVEL SUPERIOR
  • Analista do Executivo Municipal - Administração (3  - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal - Direito (4 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Economia (2 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Estatística (1 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Geógrafo (1 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Geoprocessamento (3 - R$ 3.780)
  • Analista em Tecnologia da Informação - Sistema da Informação (1 - R$ 6.825)
  • Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura (1 - R$ 6.825)
  • Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação (1 - R$ 6.825)
  • Arquiteto e Urbanista (7 - R$ 6.825)
  • Assistente Social (10 - R$ 3.255)
  • Auditor Interno - Formação em Direito (1 - R$ 6.825)
  • Cientista Social (2 - R$ 2.940)
  • Cirurgião Dentista – área de atuação: Buco Maxilo Facial (1 - R$ 3.885)
  • Cirurgião Dentista – Clínico Geral (1 - R$ 3.885)
  • Cirurgião Dentista – área de atuação: Paciente Especial (1 - R$ 3.885)
  • Educador Físico (6 - R$ 2.940)
  • Enfermeiro (15 - R$ 3.255)
  • Engenheiro Agrônomo (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Ambiental (2 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Civil (7 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Geólogo  (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro de Trânsito (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Eletricista (2 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Químico (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Sanitarista (1 - R$ 6.825)
  • Farmacêutico (5 - R$ 3.255)
  • Fisioterapeuta (3 - R$ 3.255)
  • Fonoaudiólogo (3 - R$ 3.255)
  • Médico – área de atuação: Angiologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Cardiologia (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Endocrinologia  (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Gastroenterologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Geriatria (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Ginecologia (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Neurologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Neurologia Pediátrica (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Ortopedia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Otorrinolaringologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Pneumologia  (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Psiquiatria (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Psiquiatria Infantil (2 - R$ 7.875)
  • Médico Veterinário (2 - R$ 3.885)
  • Nutricionista (3 - R$ 3.255)
  • Psicólogo (10 - R$ 3.255)
  • Terapeuta Ocupacional (2 - R$ 3.255)

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