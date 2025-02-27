Prefeitura de Cariacica convoca candidatos para provas objetivas

Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

As provas do concurso público da Prefeitura de Cariacica serão aplicadas no dia 9 de março. Os candidatos devem conferir o horário e local dos exames a partir das 18 horas, desta sexta-feira (28). Ao todo, o certame registrou mais de 15 mil inscrições.

Os testes acontecem em dois horários: das 8h30 às 12h30, e das 14h30 às 18h30.

O concurso oferece 425 vagas para o quadro geral, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.785 a R$ 7.875.

VAGAS

452, sendo 328 para cargos de níveis médio e técnico e 124 para quem tem nível superior.

CARGA HORÁRIA

Para os cargos de níveis médio e técnico, a jornada é de 40 horas semanais para todos os cargos. Já para nível superior, a carga horária varia de 20 a 40 horas, conforme a carreira.

REMUNERAÇÃO

Varia de R$ 1.785 a R$ 7.875.

CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Agente Administrativo (50 - R$ 2.100)

Assistente Educacional (200 - R$ 1.785)

Auxiliar de Veterinário (1 - R$ 1.785)

Educador Social (3 - R$ 1.785)

Técnico de Enfermagem (70 - R$ 2.100)

Técnico em Defesa Civil (2 - R$ 2.100)

Técnico em Saúde Bucal (2 - R$ 2.100)

NÍVEL SUPERIOR

Analista do Executivo Municipal - Administração (3 - R$ 3.780)

Analista do Executivo Municipal - Direito (4 - R$ 3.780)

Analista do Executivo Municipal – Economia (2 - R$ 3.780)

Analista do Executivo Municipal – Estatística (1 - R$ 3.780)

Analista do Executivo Municipal – Geógrafo (1 - R$ 3.780)

Analista do Executivo Municipal – Geoprocessamento (3 - R$ 3.780)

Analista em Tecnologia da Informação - Sistema da Informação (1 - R$ 6.825)

Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura (1 - R$ 6.825)

Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação (1 - R$ 6.825)

Arquiteto e Urbanista (7 - R$ 6.825)

Assistente Social (10 - R$ 3.255)

Auditor Interno - Formação em Direito (1 - R$ 6.825)

Cientista Social (2 - R$ 2.940)

Cirurgião Dentista – área de atuação: Buco Maxilo Facial (1 - R$ 3.885)

Cirurgião Dentista – Clínico Geral (1 - R$ 3.885)

Cirurgião Dentista – área de atuação: Paciente Especial (1 - R$ 3.885)

Educador Físico (6 - R$ 2.940)

Enfermeiro (15 - R$ 3.255)

Engenheiro Agrônomo (1 - R$ 6.825)

Engenheiro Ambiental (2 - R$ 6.825)

Engenheiro Civil (7 - R$ 6.825)

Engenheiro Geólogo (1 - R$ 6.825)

Engenheiro de Trânsito (1 - R$ 6.825)

Engenheiro Eletricista (2 - R$ 6.825)

Engenheiro Químico (1 - R$ 6.825)

Engenheiro Sanitarista (1 - R$ 6.825)

Farmacêutico (5 - R$ 3.255)

Fisioterapeuta (3 - R$ 3.255)

Fonoaudiólogo (3 - R$ 3.255)

Médico – área de atuação: Angiologia (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Cardiologia (2 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Endocrinologia (2 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Gastroenterologia (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Geriatria (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Ginecologia (2 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Neurologia (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Neurologia Pediátrica (2 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Ortopedia (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Otorrinolaringologia (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Pneumologia (1 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Psiquiatria (2 - R$ 7.875)

Médico – área de atuação: Psiquiatria Infantil (2 - R$ 7.875)

Médico Veterinário (2 - R$ 3.885)

Nutricionista (3 - R$ 3.255)

Psicólogo (10 - R$ 3.255)

Terapeuta Ocupacional (2 - R$ 3.255)

ETAPAS

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos apenas para as funções de nível superior.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

Os exames devem ser aplicados no dia 9 de março, em Cariacica. Para ser aprovado, será necessário obter 60% da pontuação máxima e não poderá zerar nenhuma disciplina.

REGIME JURÍDICO

Os candidatos classificados no concurso para os cargos do Poder Executivo serão nomeados sob o Regime Jurídico Estatutário.

VALIDADE