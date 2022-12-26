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Nível médio

Prefeitura de Cariacica abre 91 vagas para agente administrativo

Selecionados vão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.272,60 ao mês

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 14:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 dez 2022 às 14:37
Data: 23/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Cariacica Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais para atuarem nas escolas municipais Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 91 agentes administrativos para atuação na unidades de ensino da Secretaria de Educação municipal. Os selecionados vão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.272,60 ao mês.
Para participar, os candidatos precisam comprovar a escolaridade exigida de ensino médio completo, ter conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas, internet, dentre outros requisitos.
As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 2 de janeiro de 2023, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura. 
De acordo com o edital, após a inscrição no site o candidato deverá encaminhar na data de inscrição a documentação listada no subitem 4.1.7 do edital, em formato PDF e em arquivo único para o e-mail: [email protected].
A seleção será composta pela análise de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.
O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

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