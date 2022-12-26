Prefeitura de Cariacica abre 91 vagas para agente administrativo

Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais para atuarem nas escolas municipais Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 91 agentes administrativos para atuação na unidades de ensino da Secretaria de Educação municipal. Os selecionados vão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.272,60 ao mês.

Para participar, os candidatos precisam comprovar a escolaridade exigida de ensino médio completo, ter conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas, internet, dentre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 2 de janeiro de 2023, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

[email protected]. De acordo com o edital, após a inscrição no site o candidato deverá encaminhar na data de inscrição a documentação listada no subitem 4.1.7 do edital, em formato PDF e em arquivo único para o e-mail:

A seleção será composta pela análise de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.