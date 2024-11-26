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Sul do ES

Prefeitura de Cachoeiro abre seleção com salário de até R$ 4,9 mil

Há oportunidades para cargos de professor, auxiliar de serviços gerais, eletricista, nutricionista, técnico de enfermagem, entre outras chances

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 14:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 nov 2024 às 14:54
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia “Vem pra Cachoeiro!”
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia “Vem pra Cachoeiro!” Crédito: Governo do ES
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do ESpírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher vagas para cargos na área da Educação. Ao todo, são três editais, com oportunidades para o magistério e área administrativa e salários que chegam a R$ 4,9 mil.
As inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro no site da prefeitura
O processo seletivo contará com avaliação de títulos. Os selecionados vão fazer parte de um cadastro de reserva para o ano letivo de 2025.
O edital nº 32/2024 oferece oportunidades para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos e artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista e psicólogo. Neste caso, a remuneração varia de R$ 1.412 a R$ 1.521.
No edital nº 33/2024, as chances disponíveis são para professores da educação básica em diversas disciplinas. A carga horária é de 25 ou 40 horas semanais, com ganhos que variam de R$ 2.934 a R$ 4.920, conforme a titulação do candidato.
Prefeitura de Cachoeiro abre seleção com salário de até R$ 4,9 mil
Por fim, o edital nº 34 tem postos para o magistério em tempo integral. O salário vai de R$ 4.695 a R$ 4.920, para carga horária de 40 horas semanais.
►Clique aqui para ler os editais

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