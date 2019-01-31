Prefeitura de Aracruz abre seleção para médicos

Oportunidades para trabalhar como médico temporário em Aracruz Crédito: Pexels

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo para contratar profissionais da área da Saúde. A oferta é de 22 vagas para o cargo de médico. A remuneração varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03.

Os selecionados vão atender as necessidades temporárias para integrar Equipes de Programa Saúde da Família, Atenção Primária, Atenção Secundária, dentre outras que se fizerem necessárias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde .

As inscrições poderão ser feitas de 6 a 13 de fevereiro de 2019, na sede da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 às 17 horas.

De acordo com o edital, as chances são para Médico Cardiologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista/Traumatologista, Médico Clínico Geral, Médico da Família e Comunidade (PSF), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Dermatologista. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos.

O edital completo está disponível no site www.pma.es.gov.br