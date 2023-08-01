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Provas em outubro

Prefeitura de Aracruz abre concurso público com 83 vagas

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior; inscrições poderão ser feitas de 10 de agosto a 10 de setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 ago 2023 às 15:02

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 15:02

Prova para concurso público
Prova para concurso público será em 20 de outubro Crédito: Freepik
Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 83 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas por dois editais.
Os profissionais terão cargas horárias de 20 a 44 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.
As inscrições podem ser feitas no período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).  A taxa de participação varia de R$ 45 a R$ 85.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva e redação, previstas para serem aplicadas no dia 22 de outubro de 2023. A validade do concurso é de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

Podem se candidatar profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Edital nº 002/2023

  • Nível fundamental
  • Motorista de transporte escolar (1)
  • Nível médio/ técnico
  • Agente Administrativo - Educação Indígena (8)
  • Assistente de turno - Educação Indígena (5)
  • Assistente de turno
  • Auxiliar de biblioteca - Educação Indígena (6)
  • Auxiliar de biblioteca (1)
  • Auxiliar de Educação Básica - Educação Indígena (9)
  • Auxiliar de professor da Educação Básica
  • Motorista de transporte escolar - Educação Indígena (1)
  • Nível superior
  • Fiscal - meio ambiente (1)
  • Professor - suporte pedagógico (5)
  • Professor de educação especial na área de deficiência auditiva (2);
  • Professor de educação especial na área de deficiência mental (2);
  • Professor de educação especial na área de deficiência visual;
  • Professor educação infantil;
  • Professor ensino fundamental - anos finais - Arte (10)
  • Professor ensino fundamental - anos finais - Ciências
  • Professor ensino fundamental - anos finais - Educação Física (10)
  • Professor ensino fundamental - anos finais - Geografia (4)
  • Professor ensino fundamental - anos finais - História
  • Professor ensino fundamental - anos finais - Língua Inglesa
  • Professor ensino fundamental - anos finais - Língua Portuguesa
  • Professor ensino fundamental - anos finais- Matemática
  • Professor ensino fundamental - anos finais
  • Técnico municipal de nível superior - assistente social (2)
  • Técnico municipal de nível superior - biblioteconomista (1)
  • Técnico municipal de nível superior - biólogo (1)
  • Técnico municipal de nível superior - economista (1)
  • Técnico municipal de nível superior - médico veterinário (1)
  • Técnico municipal de nível superior - psicólogo (2)

Edital nº 003/2023

  • Nível superior
  • Auditor de controle interno - engenharia civil (1)
  • Técnico municipal de nível superior - arquiteto (1)
  • Técnico municipal de nível superior - engenheiro agrônomo (1)
  • Técnico municipal de nível superior - engenheiro ambiental (1)
  • Técnico municipal de nível superior - engenheiro civil (3)
  • Técnico municipal de nível superior - engenheiro florestal (1)
  • Técnico municipal de nível superior - engenheiro mecânico (1)
  • Técnico municipal de nível superior - engenheiro químico (1)
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