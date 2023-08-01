Prefeitura de Aracruz abre concurso público com 83 vagas

Os profissionais terão cargas horárias de 20 a 44 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva e redação, previstas para serem aplicadas no dia 22 de outubro de 2023. A validade do concurso é de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.