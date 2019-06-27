Prefeitura de Anchieta abre seleção para contratar cuidador escolar

Serão consideradas as inscrições dos candidatos que apresentarem Licenciatura Plena independente da área; habilitação para o magistério em Nível Médio, estudante de Licenciatura Plena independente da área, com no mínimo o 4º período concluído, através de declaração e certidão de regularidade de matrícula referente ao ano de 2019, emitida pela instituição de ensino.