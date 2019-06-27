Prefeitura de Anchieta abre seleção para contratar cuidador escolar

A Prefeitura de Anchieta, município que fica localizado no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar cuidador escolar. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração varia de R$ 1.024,80 eR$ 1.366,40, conforme a carga horária do profissional.
As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 1º de julho de 2019 às 23h59 do dia 3 de julho de 2019, no site pelo site www.anchieta.es.gov.br.
Serão consideradas as inscrições dos candidatos que apresentarem Licenciatura Plena independente da área; habilitação para o magistério em Nível Médio, estudante de Licenciatura Plena independente da área, com no mínimo o 4º período concluído, através de declaração e certidão de regularidade de matrícula referente ao ano de 2019, emitida pela instituição de ensino.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 4 de junho, no site citado acima.