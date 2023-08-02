Prefeitura da Serra vai abrir novo concurso com 1.500 vagas

A Prefeitura da Serra vai abrir novo concurso público com 1.500 vagas em breve para preencher cargos de níveis médio e superior. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Sergio Vidigal, após o cancelamento do último certame, lançado em 2020.
A remuneração para os postos de ensino médio e técnico será de R$ 1.428, enquanto que para os de nível superior será de R$ 3.216,04. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 650.
A expectativa é de que a empresa responsável pelo concurso seja contratada até dezembro, com inscrições previstas para serem abertas em janeiro de 2024.
O último concurso da Prefeitura da Serra foi realizado em 2012. Segundo o prefeito, os maiores déficits de profissionais estão nas pastas da Educação e Saúde.
“Há uma grande necessidade de contratação de servidores e um dos fatores é a aposentadoria dos que estão na ativa. No próximo concurso, entretanto, não haverá oportunidades para cargos de nível fundamental. Para esse perfil, continuaremos com contratos terceirizados”, comenta.
O prefeito deve enviar à Câmara de Vereadores, em breve, um projeto de lei que altera o quantitativo de vagas de alguns cargos como o de fiscal de rendas. Algumas funções vão ter o número de vagas reduzidas e outras ampliadas.
Outra novidade está relacionada à carga horária que será de 40 horas semanais, sendo dada a autonomia aos servidores para trabalharem 30 horas.
Concurso da Guarda Municipal
A Prefeitura da Serra prepara ainda concurso público para Guarda Municipal, com 158 vagas para agente comunitário de segurança. A previsão é de que a empresa seja contratada na primeira quinzena de agosto e o edital divulgado até o final do mês.
Para participar da seleção, será necessário ter o ensino médio, idade entre 18 e 35 anos e carteira de habilitação. O salário será de R$ 10 mil, somando todos os benefícios.
Confira os cargos do novo concurso
- Nível médio
- Agente administrativo
- Nível técnico
- Técnico de informática
- Técnico de enfermagem
- Nível superior
- Analista de sistema (diversas áreas)
- Auditor fiscal (diversas áreas)
- Auditor público interno(diversas áreas)
- Arquiteto
- Assistente social
- Contador
- Engenheiro (diversas áreas)
- Psicólogo
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Médico (diversas áreas)
- Nutricionista
- Educador físico
- Professor mapa (diversas áreas)
- Professor mapb (diversas áreas)
- Pedagogo