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Níveis médio e superior

Prefeitura da Serra vai abrir novo concurso com 1.500 vagas

Expectativa é de que a empresa responsável pelo concurso seja contratada até dezembro, com inscrições prevista para serem abertas em janeiro de 2024
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 ago 2023 às 17:05

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 17:05

Professor da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai ter oportunidades para professor Crédito: Bianca Nascimento/Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai abrir novo concurso público com 1.500 vagas em breve para preencher cargos de níveis médio e superior. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Sergio Vidigal, após o cancelamento do último certame, lançado em 2020.
A remuneração para os postos de ensino médio e técnico será de R$ 1.428, enquanto que para os de nível superior será de R$ 3.216,04. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 650.
A expectativa é de que a empresa responsável pelo concurso seja contratada até dezembro, com inscrições previstas para serem abertas em janeiro de 2024.
O último concurso da Prefeitura da Serra foi realizado em 2012. Segundo o prefeito, os maiores déficits de profissionais estão nas pastas da Educação e Saúde.
“Há uma grande necessidade de contratação de servidores e um dos fatores é a aposentadoria dos que estão na ativa. No próximo concurso, entretanto, não haverá oportunidades para cargos de nível fundamental. Para esse perfil, continuaremos com contratos terceirizados”, comenta.
O prefeito deve enviar à Câmara de Vereadores, em breve, um projeto de lei que altera o quantitativo de vagas de alguns cargos como o de fiscal de rendas. Algumas funções vão ter o número de vagas reduzidas e outras ampliadas.
Outra novidade está relacionada à carga horária que será de 40 horas semanais, sendo dada a autonomia aos servidores para trabalharem 30 horas.

Concurso da Guarda Municipal

A Prefeitura da Serra prepara ainda concurso público para Guarda Municipal, com 158 vagas para agente comunitário de segurança. A previsão é de que a empresa seja contratada na primeira quinzena de agosto e o edital divulgado até o final do mês.
Para participar da seleção, será necessário ter o ensino médio, idade entre 18 e 35 anos e carteira de habilitação. O salário será de R$ 10 mil, somando todos os benefícios.

Confira os cargos do novo concurso

  • Nível médio
  • Agente administrativo
  • Nível técnico
  • Técnico de informática
  • Técnico de enfermagem
  • Nível superior
  • Analista de sistema (diversas áreas) 
  • Auditor fiscal (diversas áreas)
  • Auditor público interno(diversas áreas)
  • Arquiteto
  • Assistente social
  • Contador
  • Engenheiro (diversas áreas)
  • Psicólogo
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Médico (diversas áreas)
  • Nutricionista
  • Educador físico
  • Professor mapa (diversas áreas)
  • Professor mapb  (diversas áreas)
  • Pedagogo

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