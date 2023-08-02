Prefeitura da Serra vai abrir novo concurso com 1.500 vagas

Prefeitura da Serra vai ter oportunidades para professor Crédito: Bianca Nascimento/Prefeitura da Serra

A remuneração para os postos de ensino médio e técnico será de R$ 1.428, enquanto que para os de nível superior será de R$ 3.216,04. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 650.

A expectativa é de que a empresa responsável pelo concurso seja contratada até dezembro, com inscrições previstas para serem abertas em janeiro de 2024.

O último concurso da Prefeitura da Serra foi realizado em 2012. Segundo o prefeito, os maiores déficits de profissionais estão nas pastas da Educação e Saúde.

“Há uma grande necessidade de contratação de servidores e um dos fatores é a aposentadoria dos que estão na ativa. No próximo concurso, entretanto, não haverá oportunidades para cargos de nível fundamental. Para esse perfil, continuaremos com contratos terceirizados”, comenta.

O prefeito deve enviar à Câmara de Vereadores, em breve, um projeto de lei que altera o quantitativo de vagas de alguns cargos como o de fiscal de rendas. Algumas funções vão ter o número de vagas reduzidas e outras ampliadas.

Outra novidade está relacionada à carga horária que será de 40 horas semanais, sendo dada a autonomia aos servidores para trabalharem 30 horas.

Concurso da Guarda Municipal

A Prefeitura da Serra prepara ainda concurso público para Guarda Municipal, com 158 vagas para agente comunitário de segurança. A previsão é de que a empresa seja contratada na primeira quinzena de agosto e o edital divulgado até o final do mês.

Para participar da seleção, será necessário ter o ensino médio, idade entre 18 e 35 anos e carteira de habilitação. O salário será de R$ 10 mil, somando todos os benefícios.

Confira os cargos do novo concurso

Nível médio

Agente administrativo

Nível técnico

Técnico de informática

Técnico de enfermagem