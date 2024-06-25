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Saúde e geral

Prefeitura da Serra prepara novos concursos públicos com 605 vagas

Remuneração varia de R$ 1.489,99 a R$ 7.800, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 800; oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2024 às 09:39

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 09:39

Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação | PMS
Prefeitura da Serra vai contratar 605 novos servidores de níveis médio, técnico e superior. As vagas estarão disponíveis em dois concursos públicos previstos para serem lançados até o mês de julho.
Prefeitura da Serra lança edital 375 vagas para área da Saúde
A remuneração vai variar de R$ 1.489,99 a R$ 7,8 mil, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os certames serão organizados pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e  vão selecionar profissionais das áreas da Saúde e Administrativa.
Quem tem o nível médio poderá se inscrever para o cargo de agente administrativo, enquanto que os de nível técnico para técnico de informática e de enfermagem.
Já os candidatos de nível superior poderão se inscrever para as funções de analista de sistemas, auditor fiscal, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, pedagogo, entre outros cargos.
A distribuição das oportunidades, entretanto, não foi divulgada pela prefeitura.
Em 2024, o município lançou edital com 895 vagas para o magistério. As provas objetivas e discursivas para o certame de professores serão aplicadas no dia 28 de julho. Os locais onde serão realizados os testes serão liberados no dia 19 de julho.

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