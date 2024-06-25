Prefeitura da Serra prepara novos concursos públicos com 605 vagas

Prefeitura da Serra vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação | PMS

Prefeitura da Serra vai contratar 605 novos servidores de níveis médio, técnico e superior. As vagas estarão disponíveis em dois concursos públicos previstos para serem lançados até o mês de julho.

A remuneração vai variar de R$ 1.489,99 a R$ 7,8 mil, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os certames serão organizados pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação ( Idcap ) e vão selecionar profissionais das áreas da Saúde e Administrativa.

Quem tem o nível médio poderá se inscrever para o cargo de agente administrativo, enquanto que os de nível técnico para técnico de informática e de enfermagem.

Já os candidatos de nível superior poderão se inscrever para as funções de analista de sistemas, auditor fiscal, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, pedagogo, entre outros cargos.

A distribuição das oportunidades, entretanto, não foi divulgada pela prefeitura.