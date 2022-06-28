Prefeitura da Serra contrata professores temporários

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores temporários. Os salários variam de R$ 2.333,13 a R$ 3.619,21, conforme a escolaridade do candidato. Os selecionados recebem ainda R$ 525 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 25 horas semanais.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os seguintes cargos:
- Professor MaPA – Educação Infantil
- Professor MaPA – Séries Iniciais
- Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Intelectual/Mental
- Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Auditiva
- Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Visual
- Professor MaPA – Educação Especial /Altas Habilidades/ Superdotação
- Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico
- Professor MaPB – Educação Física
- Professor MaPB – Arte
- Professor MaPB – Língua Portuguesa
- Professor MaPB – Matemática
- Professor MaPB – Inglês
- Professor MaPB – Ciências
- Professor MaPB – Geografia
- Professor MaPB – História
- Professor MaPB – Bilíngue.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de junho a 11 de julho, no site da Dédalus Concursos. O candidato pode se inscrever em até duas categorias, desde que se enquadrem nos pré-requisitos necessários aos cargos e não tenham conflito com o horário das duas provas.
A taxa de participação é de R$ 30. O boleto deve ser impresso e pago em qualquer agência bancária ou por meio eletrônico até a data limite do dia 12 de julho.
O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal pode pedir a isenção da taxa. A solicitação deve ser feita nos dias 30 de junho e 1º de julho, no site da inscrição.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 7 de agosto. Os candidatos terão três horas para resolver as questões.