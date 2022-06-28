Prefeitura da Serra contrata professores temporários

Prefeitura da Serra lançou novo edital para a contratação de professores Crédito: Divulgação

Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores temporários. Os salários variam de R$ 2.333,13 a R$ 3.619,21, conforme a escolaridade do candidato. Os selecionados recebem ainda R$ 525 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 25 horas semanais.

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os seguintes cargos:

Professor MaPA – Educação Infantil

Professor MaPA – Séries Iniciais

Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Intelectual/Mental

Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Auditiva

Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Visual

Professor MaPA – Educação Especial /Altas Habilidades/ Superdotação

Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico

Professor MaPB – Educação Física

Professor MaPB – Arte

Professor MaPB – Língua Portuguesa

Professor MaPB – Matemática

Professor MaPB – Inglês

Professor MaPB – Ciências

Professor MaPB – Geografia

Professor MaPB – História

Professor MaPB – Bilíngue.

As inscrições poderão ser feitas de 30 de junho a 11 de julho, no site da Dédalus Concursos . O candidato pode se inscrever em até duas categorias, desde que se enquadrem nos pré-requisitos necessários aos cargos e não tenham conflito com o horário das duas provas.

A taxa de participação é de R$ 30. O boleto deve ser impresso e pago em qualquer agência bancária ou por meio eletrônico até a data limite do dia 12 de julho.

O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal pode pedir a isenção da taxa. A solicitação deve ser feita nos dias 30 de junho e 1º de julho, no site da inscrição