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Prefeitura da Serra abre seleção para contratar professor temporário

A remuneração varia de R$ 2.850 a R$ 4.153, de acordo com a titulação do candidato. Os valores correspondem a 25 horas semanais

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 11:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 out 2023 às 11:31
Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai selecionar novos professores temporários Crédito: Divulgação | PMS
Prefeitura da Serra abre nesta terça-feira (31) as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores em designação temporária (DT). A remuneração varia de R$ 2.850 a R$ 4.153, de acordo com a titulação do candidato. Os valores correspondem a 25 horas semanais. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 650.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os candidatos precisam ter licenciatura plena na área que vai concorrer. 
Os inscritos serão submetidos às seguintes etapas: inscrição, prova objetiva, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, análise de documentos, escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de novembro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de inscrição é de R$ 45.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico para programas sociais do governo federal. A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.
A prova objetiva será aplicada no dia 17 de dezembro, com 50 questões, distribuídas por de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Informática Básica, Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos.
O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

  • Professor MaPA - Educação Infantil
  • Professor MaPA - Séries Iniciais
  • Professor MaPA - Educação Especial - Deficiência  Intelectual / Mental
  • Professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Visual
  • Professor MaPA - Educação Especial - Deficiência Auditiva
  • Professor MaPA - Educação Especial - Altas Habilidades / Superdotação
  • Professor MaPB - Bilíngue
  • Professor MaPB - Língua Portuguesa
  • Professor MaPB - Matemática
  • Professor MaPB - Ciências
  • Professor MaPB - Geografia
  • Professor MaPB - História
  • Professor MaPB - Inglês
  • Professor MaPB - Educação Física
  • Professor MaPB - Arte
  • Professor MaPB - Assessoramento Pedagógico
  • Professor MaPB - Ensino Religioso - Grupo 1
  • Professor MaPB - Ensino Religioso - Grupo 2

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