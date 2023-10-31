Prefeitura da Serra abre seleção para contratar professor temporário

Prefeitura da Serra vai selecionar novos professores temporários Crédito: Divulgação | PMS

Prefeitura da Serra abre nesta terça-feira (31) as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores em designação temporária (DT). A remuneração varia de R$ 2.850 a R$ 4.153, de acordo com a titulação do candidato. Os valores correspondem a 25 horas semanais. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 650.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os candidatos precisam ter licenciatura plena na área que vai concorrer.

Os inscritos serão submetidos às seguintes etapas: inscrição, prova objetiva, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, análise de documentos, escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de novembro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) . A taxa de inscrição é de R$ 45.

Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico para programas sociais do governo federal. A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

A prova objetiva será aplicada no dia 17 de dezembro, com 50 questões, distribuídas por de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Informática Básica, Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos