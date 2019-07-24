Prefeitura da Serra abre 99 vagas em cursos de qualificação

Prefeitura da Serra oferece vagas para área de informática Crédito: Pinterest

Prefeitura da Serra vai abrir 99 vagas em cursos de qualificação de graça. As aulas são destinadas aos moradores do município, que tenham idade mínima de 15 anos. De acordo com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), as inscrições serão realizadas na próxima sexta-feira, dia 26 de julho.

Os interessados devem se inscrever no Sine da Serra, a partir das 8 horas. É necessário levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, CTPS e comprovante de residência.

Serão oferecidas vagas para os cursos de auxiliar administrativo (45), informática avançada (15) e montagem e manutenção de computadores (39). As aulas são realizadas em agosto, a partir do dia 5, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.