Prefeitura da Serra abre 100 vagas para jovem aprendiz

Jovens vão atuar em empresas que atuam no município da Serra Crédito: Reprodução internet

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra (Seter) está com 100 vagas abertas para jovem aprendiz . A seleção é destinada a moradores do município com idade entre 18 e 21 anos e que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio. A bolsa é de R$ 596,82.

As oportunidades são para jovens aprendizes atuarem como frentistas, em período de 4 horas de aprendizagem por dia. O limite é será de 300 inscrições.

Os interessados podem se inscrever na próxima quinta-feira (19) e sexta (20), no Sine da Serra, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8 às 16 horas. Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e declaração escolar.

De acordo com informações da prefeitura, na próxima segunda-feira, dia 23, a partir das 9 horas, acontecerá o processo seletivo com dinâmicas de grupo. A contratação é imediata e a duração será de 16 meses. As vagas estão disponíveis em empresas que atuam na Serra.

Requisitos

- Podem participar candidatos dos sexos masculino e feminino

- Ter entre 18 e 21 anos