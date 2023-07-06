Coronel Douglas Caus, Comandante-Geral da PMES Crédito: Fernando Madeira

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir concurso público com 40 vagas para o cargo de oficial combatente. Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio. O anúncio foi feito pelo comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus. A previsão é de que o edital de abertura da seleção seja divulgado ainda este ano.

De acordo com a corporação, o salário do aluno oficial no primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.482,48. Após os três anos de formado e promovido a aspirante, o subsídio passa a ser de R$ 8.654,18.

Em nota, a PM informou que será formada uma comissão para efetivar a licitação que escolherá a empresa que executará as primeiras quatro fases do concurso. Após a contratação da empresa será elaborado e publicado o edital.

“Daqui para frente vamos adotar as medidas cabíveis para contratar a empresa e posteriormente lançar o edital. Agora, vamos elaborar o termo de referência para a contratação da empresa que vai fazer o processo seletivo”, disse o comandante.

Para aqueles que pretendem estar competitivos para a prova de oficial combatente, a diretora do CEP, Ivone Goldner, orienta que os candidatos comecem imediatamente a preparação, considerando o que foi exigido em concursos anteriores para o mesmo cargo, iniciando com as seguintes disciplinas, que certamente serão exigidas: Língua portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos e Noções de Direito Penal Militar.

“É importante também que o candidato já inicie os treinos para a prova física, com base no que foi exigido no processo seletivo. Se deixar para estudar e treinar apenas quando o edital for publicado, não haverá tempo hábil para uma preparação que leve à aprovação”, ressalta.

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar do ES vai abrir concurso com 40 vagas para oficiais

O último concurso de oficiais combatentes foi realizado pela PM em 2018. Na época, a seleção foi organizada pelo Instituto AOCP e contou com 80 vagas. A remuneração na ocasião foi de R$ 6.576,15, após a incorporação.

O edital trouxe como requisitos para a carreira , além do nível médio, altura mínima de 1,65m para homens, 1,60m para mulheres; idade entre 18 e 28 anos, entre outras exigências.

O concurso contou com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicossomático, investigação social, exames de saúde, entrega de documentação para fins de matrícula e curso de formação de oficiais.