Polícia Militar do ES define comissão responsável por concurso de oficiais

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) definiu os nomes dos profissionais que vão compor a comissão organizadora do concurso público para oficiais combatentes. Serão 40 vagas destinadas a candidatos que tenham o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.
O salário do aluno oficial no primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.482,48. Após os três anos de formado e promovido a aspirante, o subsídio passa a ser de R$ 8.654,18.
A lista com os membros foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27). A comissão é formada por:
- Ten Cel QOCPM Renato Cristelo de Moraes;
- Maj QOCPM Marcelo Luiz Bastos Braga; e
- 1º Ten QOAPM Alan Nunes de Melo.
Eles serão os responsáveis por viabilizar a contratação da banca organizadora, que vai realizar e organizar o certame. Ainda não há uma data definida para a publicação do edital, entretanto a expectativa é de que o documento seja publicado até dezembro de 2023.
As atribuições da comissão serão:
- Elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o concurso público referido no art. 1º;
- Prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e
- Supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do certame.
O anúncio sobre o novo concurso para oficiais combatentes foi feito no início de julho pelo comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus. O treinamento tem duração de três anos. Ao final, o aluno recebe diploma de nível superior em bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.
O último processo seletivo para a carreira foi realizado em em 2018. Na ocasião, a execução da seleção foi feita pelo Instituto AOCP, com 160 vagas.
O concurso contou com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicossomático, investigação social, exames de saúde, entrega de documentação para fins de matrícula e curso de formação de oficiais.
Em 2022, a corporação lançou edital com 59 vagas para oficiais. A oferta, entretanto, era destinada a oficiais da área da Saúde e oficiais músicos. Foram 57 e duas vagas, respectivamente