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40 vagas

Polícia Militar do ES define comissão responsável por concurso de oficiais

Salário do aluno oficial no primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.482,48. Após os três anos de formado e promovido a aspirante, o subsídio passa a ser de R$ 8.654,18

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 12:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2023 às 12:08
Quartel da Polícia Militar do ES
Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) definiu os nomes dos profissionais que vão compor a comissão organizadora do concurso público para oficiais combatentes. Serão 40 vagas destinadas a candidatos que tenham o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.
O salário do aluno oficial no primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.482,48. Após os três anos de formado e promovido a aspirante, o subsídio passa a ser de R$ 8.654,18.
A lista com os membros foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27). A comissão é formada por:
  • Ten Cel QOCPM Renato Cristelo de Moraes;
  • Maj QOCPM Marcelo Luiz Bastos Braga; e
  • 1º Ten QOAPM Alan Nunes de Melo.
Eles serão os responsáveis por viabilizar a contratação da banca organizadora, que vai realizar e organizar o certame. Ainda não há uma data definida para a publicação do edital, entretanto a expectativa é de que o documento seja publicado até dezembro de 2023.
As atribuições da comissão serão:
  • Elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o concurso público referido no art. 1º;
  • Prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e
  • Supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do certame.
O anúncio sobre o novo concurso para oficiais combatentes foi feito no início de julho pelo comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus. O treinamento tem duração de três anos. Ao final, o aluno recebe diploma de nível superior em bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.
O último processo seletivo para a carreira foi realizado em em 2018. Na ocasião, a execução da seleção foi feita pelo Instituto AOCP, com 160 vagas.
O concurso contou com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicossomático, investigação social, exames de saúde, entrega de documentação para fins de matrícula e curso de formação de oficiais.
Em 2022, a corporação lançou edital com 59 vagas para oficiais. A oferta, entretanto, era destinada a oficiais da área da Saúde e oficiais músicos. Foram 57 e duas vagas, respectivamente

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