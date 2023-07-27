Polícia Militar do ES define comissão responsável por concurso de oficiais

Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) definiu os nomes dos profissionais que vão compor a comissão organizadora do concurso público para oficiais combatentes. Serão 40 vagas destinadas a candidatos que tenham o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.

O salário do aluno oficial no primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.482,48. Após os três anos de formado e promovido a aspirante, o subsídio passa a ser de R$ 8.654,18.

A lista com os membros foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27). A comissão é formada por:

Ten Cel QOCPM Renato Cristelo de Moraes;

Maj QOCPM Marcelo Luiz Bastos Braga; e



1º Ten QOAPM Alan Nunes de Melo.



Eles serão os responsáveis por viabilizar a contratação da banca organizadora, que vai realizar e organizar o certame. Ainda não há uma data definida para a publicação do edital, entretanto a expectativa é de que o documento seja publicado até dezembro de 2023.

As atribuições da comissão serão:

Elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o concurso público referido no art. 1º;

Prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e

Supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do certame.

O último processo seletivo para a carreira foi realizado em em 2018. Na ocasião, a execução da seleção foi feita pelo Instituto AOCP, com 160 vagas.

O concurso contou com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicossomático, investigação social, exames de saúde, entrega de documentação para fins de matrícula e curso de formação de oficiais.