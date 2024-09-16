Polícia Militar do ES abre seleção para contratar temporários

Já estão com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A oferta é de sete vagas para técnicos em laboratório, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão atuar na diretoria de Saúde da corporação com contratos temporários. O edital foi publicado nesta segunda-feira (16).
Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível técnico na área, bem como registro no conselho de classe, além de experiência mínima de 12 meses no cargo pleiteado. A remuneração é de R$ 2.747,39, para carga horária de 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 23 de setembro de 2024, pelo site de seleções do governo estadual.
Os candidatos serão submetidos à aplicação de análise de experiência profissional, qualificação profissional e idade, com base nos critérios especificados no documento de seleção.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.