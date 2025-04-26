Polícia Federal publica edital com 192 vagas e salário de até R$ 11 mil

A Polícia Federal vai abrir concurso público com 192 vagas para área administrativa e salários que podem chegar a R$ 11 mil. Os postos são para para cargos de níveis médio e superior. As regras do certame foram publicadas no final da tarde desta sexta-feira (25).
As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia ao servidor.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 29 de abril até as 18 horas de 21 de maio de 2025, no site do Cebraspe.
A corporação prepara outro edital de concurso, com 2 mil postos para a carreira policial.
Confira mais detalhes do edital
VAGAS
192, distribuídas por 25 Estados e o Distrito Federal
CARGOS
- Agente administrativo (100)
- Assistente social (13)
- Contador (9)
- Enfermeiro (3)
- Médico (35)
- Psicólogo (6)
- Farmacêutico (2)
- Nutricionista (1)
- Estatístico (4)
- Administrador (6)
- Técnico em Comunicação Social (3)
- Técnico em Assuntos Educacionais (10)
REQUISITO
A carreira de agente administrativo exige que os candidatos tenham o nível médio, sem necessidade de experiência prévia ou curso adicional. As demais 92 oportunidades são voltadas para cargos de nível superior.
REMUNERAÇÃO
O salário inicial para agente administrativo é de R$ 7.444,80, enquanto que para as carreiras de nível superior variam de R$ 7.605,31 a R$ 11.070,93, conforme o cargo.
INSCRIÇÕES
Poderão ser feitas das 10 horas do dia 29 de abril até as 18 horas do dia 21 de maio, no site do Cebraspe.
TAXA DE INSCRIÇÃO
- R$ 110 para cago de nível superior
- R$ 90 para os de nível médio
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA
Podem pedir isenção do valor os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico. As solicitações devem ser feitas de 29 de abril a 5 de maio de 2025
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os exames objetivos e discursivos serão aplicados no dia 29 de junho, nas 27 capitais do país.
ETAPAS
O concurso contará com as seguintes etapas:
- Provas objetivas e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência;
- Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros;
- Avaliação Médica: o candidato aprovado só poderá ser empossado se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
VALIDADE
O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período
CRONOGRAMA
- Inscrições: 29 de abril a 21 de maio de 2025;
- Solicitação para isenção da taxa: 29 de abril a 5 de maio de 2025
- Data limite de pagamento das inscrições: 23 de maio de 2025
- Aplicação das provas: 29 de junho de 2025.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ESTADO
- Agente administrativo
- Acre: 4
- Amapá: 3
- Amazonas: 6
- Maranhão: 3
- Mato Grosso: 3
- Mato Grosso do Sul: 7
- Pará: 6
- Paraná: 2
- Piauí: 2
- Rio de Janeiro: 4
- Rondônia: 5
- Roraima: 3
- São Paulo: 8
- Sergipe: 2
- Sede DF: 41
- Tocantins: 1
- Contador
- Sede DF: 9
- Administrador
- Sede DF: 6
- Assistente social
- Acre: 1
- Amazonas: 1
- Maranhão: 1
- Mato Grosso: 1
- Minas Gerais: 1
- Paraíba: 1
- Paraná: 1
- Piauí: 1
- Rio de Janeiro: 1
- Rio Grande do Sul: 1
- Rondônia: 1
- Sede DF: 1
- Sergipe: 1
- Enfermeiro
- Pará: 1
- Roraima: 1
- Sede DF: 1
- Psicólogo clínico
- Rio de Janeiro: 1
- Rio Grande do Sul: 1
- Sede DF: 2
- Psicólogo organizacional
- Sede DF: 2
- Farmacêutico
- Sede DF: 2
- Nutricionista
- Sede DF: 1
- Médico clínico
- Ceará: 1
- Espírito Santo: 1
- Maranhão: 1
- Pará: 1
- Paraíba: 1
- Paraná : 1
- Pernambuco: 1
- Rio Grande do Sul: 1
- Rondônia: 1
- Sede DF: 1
- Tocantins: 1
- Médico ortopedista
- Goiás: 1
- Minas Gerais: 1
- Rio de Janeiro: 1
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 1
- Médico psiquiatra
- Acre: 1
- Alagoas: 1
- Amapá: 1
- Amazonas: 1
- Ceará: 1
- Espírito Santo: 1
- Maranhão: 1
- Mato Grosso: 1
- Mato Grosso do Sul: 1
- Minas Gerais: 1
- Pará: 1
- Paraíba: 1
- Paraná: 1
- Rio de Janeiro: 1
- Rio Grande do Norte: 1
- Rondônia: 1
- Roraima: 1
- Santa Catarina: 1
- Tocantins: 1
- Técnico em comunicação social
- Sede DF: 3
- Técnico em assuntos educacionais
- DIREN/ANP: 10
- Estatístico
- Sede DF: 4