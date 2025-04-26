Polícia Federal publica edital com 192 vagas e salário de até R$ 11 mil

Sede da Polícia Federal, em Brasília Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Polícia Federal vai abrir concurso público com 192 vagas para área administrativa e salários que podem chegar a R$ 11 mil. Os postos são para para cargos de níveis médio e superior. As regras do certame foram publicadas no final da tarde desta sexta-feira (25).

As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia ao servidor.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 29 de abril até as 18 horas de 21 de maio de 2025, no site do Cebraspe.

Confira mais detalhes do edital

VAGAS

192, distribuídas por 25 Estados e o Distrito Federal

CARGOS

Agente administrativo (100)

Assistente social (13)

Contador (9)

Enfermeiro (3)

Médico (35)

Psicólogo (6)

Farmacêutico (2)

Nutricionista (1)

Estatístico (4)

Administrador (6)

Técnico em Comunicação Social (3)

Técnico em Assuntos Educacionais (10)

REQUISITO

A carreira de agente administrativo exige que os candidatos tenham o nível médio, sem necessidade de experiência prévia ou curso adicional. As demais 92 oportunidades são voltadas para cargos de nível superior.

REMUNERAÇÃO

O salário inicial para agente administrativo é de R$ 7.444,80, enquanto que para as carreiras de nível superior variam de R$ 7.605,31 a R$ 11.070,93, conforme o cargo.

INSCRIÇÕES

Poderão ser feitas das 10 horas do dia 29 de abril até as 18 horas do dia 21 de maio, no site do Cebraspe.

TAXA DE INSCRIÇÃO

R$ 110 para cago de nível superior

R$ 90 para os de nível médio

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA

Podem pedir isenção do valor os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico. As solicitações devem ser feitas de 29 de abril a 5 de maio de 2025

QUANDO SERÃO AS PROVAS

Os exames objetivos e discursivos serão aplicados no dia 29 de junho, nas 27 capitais do país.

ETAPAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência;

Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros;

Avaliação Médica: o candidato aprovado só poderá ser empossado se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

VALIDADE

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período

CRONOGRAMA

Inscrições: 29 de abril a 21 de maio de 2025;

29 de abril a 21 de maio de 2025; Solicitação para isenção da taxa: 29 de abril a 5 de maio de 2025

29 de abril a 5 de maio de 2025 Data limite de pagamento das inscrições: 23 de maio de 2025

23 de maio de 2025 Aplicação das provas: 29 de junho de 2025.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ESTADO

Agente administrativo

Acre: 4

Amapá: 3

Amazonas: 6

Maranhão: 3

Mato Grosso: 3

Mato Grosso do Sul: 7

Pará: 6

Paraná: 2

Piauí: 2

Rio de Janeiro: 4

Rondônia: 5

Roraima: 3

São Paulo: 8

Sergipe: 2

Sede DF: 41

Tocantins: 1

Contador

Sede DF: 9

Administrador

Sede DF: 6

Assistente social

Acre: 1

Amazonas: 1

Maranhão: 1

Mato Grosso: 1

Minas Gerais: 1

Paraíba: 1

Paraná: 1

Piauí: 1

Rio de Janeiro: 1

Rio Grande do Sul: 1

Rondônia: 1

Sede DF: 1

Sergipe: 1

Enfermeiro

Pará: 1

Roraima: 1

Sede DF: 1

Psicólogo clínico

Rio de Janeiro: 1

Rio Grande do Sul: 1

Sede DF: 2

Psicólogo organizacional

Sede DF: 2

Farmacêutico

Sede DF: 2

Nutricionista

Sede DF: 1

Médico clínico

Ceará: 1

Espírito Santo: 1

Maranhão: 1

Pará: 1

Paraíba: 1

Paraná : 1

Pernambuco: 1

Rio Grande do Sul: 1

Rondônia: 1

Sede DF: 1

Tocantins: 1

Médico ortopedista

Goiás: 1

Minas Gerais: 1

Rio de Janeiro: 1

Roraima: 1

Santa Catarina: 1

Médico psiquiatra

Acre: 1

Alagoas: 1

Amapá: 1

Amazonas: 1

Ceará: 1

Espírito Santo: 1

Maranhão: 1

Mato Grosso: 1

Mato Grosso do Sul: 1

Minas Gerais: 1

Pará: 1

Paraíba: 1

Paraná: 1

Rio de Janeiro: 1

Rio Grande do Norte: 1

Rondônia: 1

Roraima: 1

Santa Catarina: 1

Tocantins: 1

Técnico em comunicação social

Sede DF: 3

Técnico em assuntos educacionais

DIREN/ANP: 10