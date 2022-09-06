Polícia Civil do ES convoca 9 mil candidatos para provas de concurso

O domingo, 11 de setembro de 2022, será de provas para 9.176 candidatos inscritos no concurso público para delegados da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Os participantes podem consultar os locais onde farão os testes no site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo. A consulta é individual.
Os exames serão aplicados a partir das 14 horas, em Vitória, com a duração de quatro horas. Ao todo, serão 80 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.
É necessário comparecer ao local munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
Não será permitido o acesso de candidatos que estejam com aparelhos eletrônicos; óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/ grafite, marca-texto e(ou) borracha; quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné e gorro; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos.
De acordo com o edital de convocação, os participantes devem comparecer ao local usando máscara, sendo necessário permanecer com o item durante toda a prova, além de levar álcool em gel.
A prova objetiva será a primeira de sete etapas, que serão completadas pelas seguintes fases:
- Prova escrita
- Exames de aptidão física e mental e psicotécnico
- Prova oral
- Avaliação de títulos
- Comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial
- Sindicância de vida pregressa e
- Curso de formação profissional.
O concurso para delegados da Polícia Civil oferece 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 13.569,36 para jornada de 40 horas semanais de trabalho, estando sujeito a plantões ordinários e extraordinários.