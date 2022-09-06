Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Polícia Civil do ES convoca 9 mil candidatos para provas de concurso
Dia 11 de setembro

Polícia Civil do ES convoca 9 mil candidatos para provas de concurso

Exames serão aplicados a partir das 14 horas, em Vitória, com a duração de quatro horas. Ao todo, serão 80 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 10:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2022 às 10:34
Polícia Civil do ES
Polícia Civil do ES vai selecionar novos delegados Crédito: Polícia Civil / Divulgação
O domingo, 11 de setembro de 2022, será de provas para 9.176 candidatos inscritos no concurso público para delegados da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Os participantes podem consultar os locais onde farão os testes no site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo.  A consulta é individual.
Os exames serão aplicados a partir das 14 horas, em Vitória, com a duração de quatro horas. Ao todo, serão 80 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.
É necessário comparecer ao local munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
Não será permitido o acesso de candidatos que estejam com aparelhos eletrônicos; óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/ grafite, marca-texto e(ou) borracha; quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné e gorro; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos.
De acordo com o edital de convocação, os participantes devem comparecer ao local usando máscara, sendo necessário permanecer com o item durante toda a prova, além de levar álcool em gel. 
A prova objetiva será a primeira de sete etapas, que serão completadas pelas seguintes fases:
  • Prova escrita
  • Exames de aptidão física e mental e psicotécnico
  • Prova oral
  • Avaliação de títulos
  • Comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial
  • Sindicância de vida pregressa e 
  • Curso de formação profissional. 
O concurso para delegados da Polícia Civil oferece 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 13.569,36 para jornada de 40 horas semanais de trabalho, estando sujeito a plantões ordinários e extraordinários.

LEIA MAIS 

Ufes abre novo concurso para servidores com salários de até R$ 4 mil

175 concursos e seleções têm 30 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

Iases define organizadora de concurso com 400 vagas

Senado Federal lança edital de concurso com salário de até R$ 33 mil

Procuradoria-Geral do ES prepara concurso com salário de R$ 22 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos espírito santo Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados