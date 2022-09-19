Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prova objetiva

PM do ES divulga resultado de concurso com 1.111 vagas

Candidatos  que não concordarem com o resultado preliminar devem entrar com resultado até as 23h59 do dia 20 de setembro;  lista está disponível no site da banca

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 13:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 set 2022 às 13:16
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes  Crédito: Fernando Madeira
Já está disponível o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo. Os candidatos devem conferir a lista no site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo processo seletivo. 
Os participantes que não concordarem com o resultado podem entrar com recurso até as 23h59 do dia 20 de setembro, no concursos-publicos"="">concursos.jsp?status=andamento" class="link" target="_blank">endereço eletrônico da organizadora.
Após a análise dos recursos, os gabaritos oficiais também foram divulgados. O candidato poderá consultar individualmente sua folha de respostas no link “Visualizar Folha de Respostas”, bem como o seu desempenho na prova objetiva através do link “Boletim de desempenho da Prova Objetiva”, disponíveis por até 60 dias.
Oconcursos-publicos"="">concursos-e-empregos/concursos-publicos">concursos/concurso-da-pm-do-es-tem-quase-30-candidatos-por-vaga-0822" class="link" target="_blank"> concurso da Polícia Militar do Espírito Santo oferece 1.111 vagas, das quais 1.052 para soldados e 59 para oficiais, com salários de R$ 3.735,79 a R$ 11.006,75. Os postos são para soldados combatente, músico e auxiliar de saúde, enquanto que para oficiais as chances de carreira são de médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, médico veterinário e músico.
Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:
  • Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;
  • Prova de Redação – eliminatório e classificatório;
  • Entrega de Documentação para Aferição de Idade – eliminatório;
  • Teste de Aptidão Física – eliminatório;
  • Avaliação Psicológica – eliminatório;
  • Prova Prática de Música – eliminatório (somente para Músicos);
  • Investigação Social – eliminatório;
  • Exames de Saúde – eliminatório;
  • Classificação Final para Curso de Formação – eliminatório e classificatório;
  • Entrega de Documentos para Matrícula – eliminatório;
  • Curso de Formação – eliminatório e classificatório.

LEIA MAIS 

Mais de 24 mil vagas abertas em 179 concursos e seleções pelo País

TRT do ES divulga edital de concurso com salário de até R$ 14 mil

INSS publica edital de concurso público com 1.000 vagas

Ufes abre novo concurso para servidores com salários de até R$ 4 mil

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara concurso com 400 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados