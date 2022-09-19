PM do ES divulga resultado de concurso com 1.111 vagas

Já está disponível o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo. Os candidatos devem conferir a lista no site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo processo seletivo.
Os participantes que não concordarem com o resultado podem entrar com recurso até as 23h59 do dia 20 de setembro, no concursos-publicos"="">concursos.jsp?status=andamento" class="link" target="_blank">endereço eletrônico da organizadora.
Após a análise dos recursos, os gabaritos oficiais também foram divulgados. O candidato poderá consultar individualmente sua folha de respostas no link “Visualizar Folha de Respostas”, bem como o seu desempenho na prova objetiva através do link “Boletim de desempenho da Prova Objetiva”, disponíveis por até 60 dias.
Oconcursos-publicos"="">concursos-e-empregos/concursos-publicos">concursos/concurso-da-pm-do-es-tem-quase-30-candidatos-por-vaga-0822" class="link" target="_blank"> concurso da Polícia Militar do Espírito Santo oferece 1.111 vagas, das quais 1.052 para soldados e 59 para oficiais, com salários de R$ 3.735,79 a R$ 11.006,75. Os postos são para soldados combatente, músico e auxiliar de saúde, enquanto que para oficiais as chances de carreira são de médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, médico veterinário e músico.
Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:
- Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;
- Prova de Redação – eliminatório e classificatório;
- Entrega de Documentação para Aferição de Idade – eliminatório;
- Teste de Aptidão Física – eliminatório;
- Avaliação Psicológica – eliminatório;
- Prova Prática de Música – eliminatório (somente para Músicos);
- Investigação Social – eliminatório;
- Exames de Saúde – eliminatório;
- Classificação Final para Curso de Formação – eliminatório e classificatório;
- Entrega de Documentos para Matrícula – eliminatório;
- Curso de Formação – eliminatório e classificatório.