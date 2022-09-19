PM do ES divulga resultado de concurso com 1.111 vagas

Os participantes que não concordarem com o resultado podem entrar com recurso até as 23h59 do dia 20 de setembro, no concursos-publicos"="">concursos.jsp?status=andamento" class="link" target="_blank">endereço eletrônico da organizadora.

Após a análise dos recursos, os gabaritos oficiais também foram divulgados. O candidato poderá consultar individualmente sua folha de respostas no link “Visualizar Folha de Respostas”, bem como o seu desempenho na prova objetiva através do link “Boletim de desempenho da Prova Objetiva”, disponíveis por até 60 dias.