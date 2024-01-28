Petrobras, Banco Central, Idaf e mais 217 concursos e seleções têm 46 mil vagas

Pelo menos 220 concursos públicos e processos seletivos estão com mais de 46 mil vagas abertas em todo o país, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O maior salário é pago pela Assembleia Legislativa do Paraná e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que pode chegar a R$ 33.924. A oferta é de 85 e 12 vagas, respectivamente. Os interessados podem se inscrever até 8 de fevereiro.

O destaque da semana fica por conta do concurso público da Petrobras , que entra na reta final do período das inscrições — até esta quarta-feira (31). A oferta é de 7.328 oportunidades, sendo 916 para preenchimento imediato e 6.412 para cadastro de reserva. Podem participar candidatos com o nível técnico de escolaridade. A remuneração é de R$ 5.878.

Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva