Petrobras, Banco Central, Idaf e mais 217 concursos e seleções têm 46 mil vagas

Pelo menos 220 concursos públicos e processos seletivos estão com mais de 46 mil vagas abertas em todo o país, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Assembleia Legislativa do Paraná e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que pode chegar a R$ 33.924. A oferta é de 85 e 12 vagas, respectivamente. Os interessados podem se inscrever até 8 de fevereiro.
O destaque da semana fica por conta do concurso público da Petrobras, que entra na reta final do período das inscrições — até esta quarta-feira (31). A oferta é de 7.328 oportunidades, sendo 916 para preenchimento imediato e 6.412 para cadastro de reserva. Podem participar candidatos com o nível técnico de escolaridade. A remuneração é de R$ 5.878.
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) encerram as inscrições nesta segunda-feira (29). Na instituição financeira, são 12 vagas para o cargo de analista (nível superior), com salário de R$ 6.629. Já na autarquia estadual, são 52 postos para cargos de níveis técnico e superior.
Também nesta semana, porém na quinta-feira, 1º de fevereiro, terminam as inscrições para o processo seletivo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O objetivo da seleção é preencher 30 vagas para cargos de nível superior. Os selecionados terão ganhos que chegam a R$ 6.911.