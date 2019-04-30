Petrobras abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,4 mil

Petrobras vai selecionar estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Divulgação/Petrobras

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. A Petrobras está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. A oferta é de 72 vagas destinadas aos estudantes dos ensinos médio e superior de diversas áreas.

As oportunidades estão distribuídas em 15 cidades nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Bahia, além do Distrito Federal.

De acordo com o edital, são 58 postos para universitário dos cursos de administração, direito, ciência da computação ou informática, engenharia de produção, ciências atuariais, economia, engenharia química e estatística.

Para o Espírito Santo, as chances são para estudantes dos cursos de administração e ciência da computação ou informática.

Your browser does not support the audio element. Petrobras abre vagas de estágio com bolsa de até 1,4 mil reais

Já para os alunos do ensino técnico são 14 vagas nas áreas de segurança do trabalho, informática, telecomunicações, meio ambiente e suprimento. Os interessados devem cursar, no mínimo, o terceiro semestre, à exceção da formação de direito em que o estudante deverá cursar ao menos o sétimo semestre.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.400 para os estudantes do ensino superior e na quantia de R$ 980 para os alunos do ensino médio. A carga horária será de cinco horas diárias e os estagiários receberão ainda auxílio-transporte e seguro de vida.

As inscrições podem ser feitas até 9 de maio de 2019 no site da Petrobras . Os candidatos deverão optar pela localidade e formação para as quais desejam concorrer, sendo somente possível uma inscrição por estudante.

O processo seletivo tem como objetivo atender vagas específicas existentes na empresa. A estatal planeja lançar um novo processo, com uma maior amplitude, nos próximos meses. O levantamento de necessidades das áreas para este novo processo está em andamento.