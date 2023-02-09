Petrobras abre concurso com mais de mil vagas e salário de R$ 5,5 mil

Aprovados poderão ser lotados em qualquer Estado onde a Petrobras atua Crédito: Carlos Alberto Silva

A Petrobras vai abrir processo seletivo público com 1.119 vagas para profissionais de nível médio técnico, em diversas áreas. Do total de oportunidades, 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva.

Conforme o edital , o salário básico será de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90. As regras do concurso foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (9). A estatal oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.

Os postos são para os seguintes áreas:

Os aprovados serão lotados em qualquer Estado em que a Petrobras atue, a critério da estatal. A contratação será feita conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ou seja, sem estabilidade.

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 15 de fevereiro até as 18 horas de 17 de março, no site do Cebraspe, organizador da seleção. A taxa de participação é de R$ 62,79, que deve ser paga até o dia 22 de março.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor, no site da inscrição, entre às 10h do dia 15 e às 18h do dia 27 de fevereiro.

O processo seletivo público contará com provas objetivas, que serão aplicadas nas 26 capitais, além do Distrito Federal, no dia 30 de abril, no turno da tarde.

Os participantes terão que responder 100 questões, em quatro horas de duração, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 Específicos. Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a oito em Conhecimentos Básicos, 18 na parte Específica e 30 no conjunto das provas.

O resultado final está previsto para ser divulgado em 10 de julho. Após essa data, a seleção será homologada e ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.