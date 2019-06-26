Oportunidades de trabalho no Hospital Dr. Jayme Santos Neves

Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba “Trabalhe Conosco”.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, porém, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
OS CARGO
Técnico de enfermagem
Requisitos: curso completo de Técnico em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren) e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).
Enfermeiro
Requisitos: Curso superior completo em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren), além de disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).
Técnico de imobilização ortopédica
Requisito: Ensino Médio completo e curso de imobilização ortopédica de 200 a 400 horas/aula. Ainda é desejável que tenha noções de patologia.
Analista de compras
Requisito: ensino superior completo em Administração com registro ativo no conselho de classe.
Eletrotécnico
Requisitos: o curso técnico em eletrotécnico com registro ativo no Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT), é desejável ainda experiência em projetos de baixa e média tensão, sistema de proteção contra descargas atmosféricas e cabeamento estruturado.