Oportunidades de trabalho no Hospital Dr. Jayme Santos Neves

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Secretaria de Saúde

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , está com 20 vagas de emprego abertas para três áreas da saúde: técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica e enfermeiro, além de vagas em áreas administrativas, como o setor de Compras e Manutenção.

www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba “Trabalhe Conosco”. Os interessados podem cadastrar o currículo no sitee clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba “Trabalhe Conosco”.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, porém, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

OS CARGO

Técnico de enfermagem

Requisitos: curso completo de Técnico em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren) e ter disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

Enfermeiro

Requisitos: Curso superior completo em Enfermagem, registro ativo no conselho de classe (Coren), além de disponibilidade para trabalhar por escala (incluindo finais de semana e feriados).

Técnico de imobilização ortopédica

Requisito: Ensino Médio completo e curso de imobilização ortopédica de 200 a 400 horas/aula. Ainda é desejável que tenha noções de patologia.

Analista de compras

Requisito: ensino superior completo em Administração com registro ativo no conselho de classe.

Eletrotécnico