Oportunidades de estágio no Espírito Santo com bolsas de até R$ 2 mil

São mais de 70 vagas abertas para atuação na Grande Vitória e no interior Crédito: DPE RO

Um dos anseios dos estudantes é na hora de conseguir um estágio. Por isso, listamos 74 oportunidades abertas no Espírito Santo, com benefícios de até R$ 2 mil. Há oportunidades para alunos do Ensino Médio, Técnico e Superior. Entre os cursos estão História, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharias, Psicologia, entre outros.

VEJAS AS VAGAS ABERTAS

Super Estágios

Vagas: 37

Cursos: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Comunicação em Mídias Digitais

Carga horária: 05 Horas diárias (manhã ou tarde)

Atividades: Auxílio na produção de conteúdo para mídias sociais, gerenciamento de páginas, clipping, planejamento de estratégias de comunicação e atividades pertinentes ao curso.

Local: Santa Luiza – Vitória/ES

Benefício: R$ 800,00 + Auxílio Transporte

Vagas: 01 (Exigência: Ter conhecimento do pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, etc) e ferramentas de edição audiovisual).

Cursos: Administração - entre o 3° e 7° período

Carga horária: 6h

Atividades: Auxiliar na prospecção de clientes via contato telefônico; realizar agendamento de visitas.

Local: Praia do Canto – Vitória/ES

Benefício: R$ 650,00 + Auxílio Transporte

Cursos: Biologia, Ciências Biológicas (ou Biologia) - Entre o 1º e o 6º período

Carga horária: 4 horas diárias – 08h00 as 12h00.

Atividades: Auxiliar na coleta e identificação de espécies de mosquitos capturados; auxiliar no desenvolvimento de relatórios de amostras.

Local: Bairro de Fátima – Serra/ES

Benefícios: bolsa de R$ 500,00 + R$ 120,00 Auxílio Transporte

Cursos: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação Social – Marketing - Entre o 4º e o 7º período

Carga horária: 6h

Atividades: Prestar auxílio a área de Marketing, realizar o controle de custos da área, prestando apoio no recebimento, controle e entrega de notas fiscais, auxiliar na elaboração de folders, material de propaganda (elaboração e criação), manutenção, administração e atualização do site da empresa, realizar controle e definição sobre feiras, congressos e workshops e demais funções afins.

Local: Enseada do Suá - Vitória/ES

Benefícios: R$ 800,00 + Auxílio Transporte

Curso: Administração Entre o 1º e o 7º período

Carga horária: Manhã ou Tarde – 05 Horas Diárias (01 vaga 08h as 13h / 01 vaga de 16h as 21h)

Atividades: Atendimento Telefônico, Atendimento ao Público, Marcação de Aulas por Telefone e pessoalmente, organização do espaço de trabalho.

Local: Centro – Aracruz/ES

Benefícios: R$500.00 e Auxilio Transporte (100,00)

Curso: Técnico em Radiologia - Entre o 2º e o 3º período

Carga horária: Manhã e Tarde – 05 horas diárias

Atividades: Realização de exames radiológicos.

Local: Santa Lucia – Vitória/ES

Benefícios: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Curso: Pedagogia

Carga horária: Tarde e Noite – 06 horas diárias (13h as 19h)

Atividades: Acompanhamento de aulas com a presença do professor; acompanhamento em atividades pedagógicas; acompanhamento do desempenho de atividades colaborativas na escola como eventos esportivos e sociais; auxilio na arrumação dos materiais didáticos; manter organizado o espaço pedagógico.

Local: Praia do Canto – Vitória/ES

Benefícios: R$ 500,00 + Auxílio Transporte

Cursos: História, Artes, Turismo

Carga horária: Manhã ou Tarde - 4 horas diárias

Atividades: Atendimento aos turistas nos Centros de Informação ao Turista (CAT), em Vitória: promoção dos atrativos turísticos, história da cidade e monumentos, aspectos ligados à vegetação (mangue, mata atlântica), mobilidade na cidade; Registro dos atendimentos para posterior análise do perfil e sazonalidade dos turistas; Promoção do turismo de Vitória em eventos turísticos promovidos / apoiados pela CDV em estande para esse fim; Participação em treinamentos (reuniões, palestras, minicursos).

Local do estágio: Enseada do Suá – Vitória/ES

Benefícios: R$ 550,00 + Auxílio Transporte

Cursos: Gestão de Turismo, Técnico em Guia de Turismo

Carga horária: Manhã ou Tarde - 4 horas diárias

Atividades: Monitoria dos patrimônios inseridos no programa Visitar, abordar o turista/e ou morador e oferecer a visita guiada dentro do patrimônio histórico, contando a história de sua construção bem como a história da cidade pois os fatos se correlacionam, abordar características arquitetônicas, curiosidades, sua funcionalidade atual(horários de espetáculos, missas,etc), dar informações da cidade quando solicitado. Ser responsável pelo livro de visitantes e solicitar a assinatura de turista/e ou morador, até o 5º dia útil de cada mês o estagiário realizará a contagem de visitação do patrimônio por meio do livro de assinaturas, esses dados são importantes pois irão diretamente para o observatório do turismo.

Local: Enseada do Suá – Vitória/ES

Benefícios: R$ 450,00 + Auxílio Transporte

Cursos: Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Graduação Plena

Carga horária: Tarde e Noite - 4 horas diárias

Atividades a serem desenvolvidas: Dar suporte para os professores, auxiliando os alunos na musculação.

Local do estágio: Jardim da Penha – Vitória/ES

Benefícios: R$ 500,00 + R$ 100,00 auxílio transporte

Cursos: Letras - Inglês, Letras - Português / Inglês, Pedagogia

Carga horária: Manhã ou Tarde – 06 Horas Diárias

Atividades: Auxiliar a coordenação na preparação das atividades, organização das salas, nas atividades das datas comemorativas, preparação dos planos de aula. Ministrar aulas em inglês

Local: Santa Luiza – Vitória/ES

Benefícios: R$ 600,00 + Auxílio Transporte

Cursos: Engenharia de Produção - Entre o 1º e o 7º período

Carga horária: 06 horas (08:00 Às 15:00 – 01 hora para intervalo

Atividades: Acompanhar o andamento dos processos operacionais, por meio do acompanhamento e organização da mão de obra, controle de qualidade e solução de intercorrências, visando o apoio em projetos e melhoria produtiva para a Empresa. Acompanhar atividades de controle e suporte a produção, levantando dados, inserindo informações em sistema específico e apoiando a realização de atividades administrativas em geral, visando o bom andamento dos processos na área produtiva.

Local: Civit II - Serra/ES

Benefícios: R$ 850,00 + Auxílio Transporte

Inscrições: O candidato deve se cadastrar no Portal da Super Estágios, no site O candidato deve se cadastrar no Portal da Super Estágios, no, e inscrever-se na vaga desejada.

Suzano

Vagas: 13

Área de atuação: Aracruz, São Matheus e Conceição da Barra

Cursos: todas as áreas de formação

Pré-requisitos: formatura entre julho de 2020 e julho de 2021

Bolsa: R$ 2 mil (variando de acordo com a carga horária) e benefícios de alimentação, transporte, assistência médica e seguro de vida

IEL-ES

Vagas: 24

Inscrições: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.

Empresa no ramo educacional

Cursos: publicidade e propaganda/marketing/jornalismo

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa de soluções em telefonia e internet

Cursos: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá – Vitória

Empresa do ramo de plástico

Curso: técnico em segurança do trabalho

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte

Local: Civit I - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação

Cursos: administração/ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)

Curso: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)

Curso: técnico em mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de sistemas de proteção perimetral

Curso: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 12h30

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha

EDP

Curso: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

Indústria de rolamentos

Curso: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro - Serra

Indústria alimentícia

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Marcílio de Noronha - Viana

Empresa do ramo de panificação e confeitaria

Curso: Engenharia de Produção

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 8º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 170,00 Auxílio Transporte

Local: Praia do Canto - Vitória

Escritório de contabilidade

Curso: Ciências Contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 Auxilio Transporte

Local: República - Vitória

Empresa especializada em cooperativas de crédito

Cursos: Administração ou Ciências econômicas

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 16h00

Benefícios: R$ 998,00 Bolsa Auxílio + Auxilio Transporte

Local: Praia do Canto - Vitória

Empresa do ramo de sanitários hidráulicos portáteis

Cursos: Marketing ou Gestão comercial

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 2º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Civit II - Serra

Empresa do ramo de importação e exportação

Curso: Publicidade e Propaganda

Pré-requisitos estudantes do 3° ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Aux

Sebrae

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h30 às 17h30

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Transporte

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa do ramo de Software

Curso: análise e desenvolvimento do sistema ou sistema da informação

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 80,00 Auxílio Transporte

Local: Praia do Suá - Vitória

Empresa do ramo vestuário

Local de atuação: Linhares

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte

Local: Juparanã - Linhares

IEL-ES

Vagas: 24

Inscrições: Interessados devem fazer o cadastro no site Interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.

Empresa no ramo educacional

Cursos: publicidade e propaganda/marketing/jornalismo

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa de soluções em telefonia e internet

Cursos: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá – Vitória

Empresa do ramo de plástico

Curso: técnico em segurança do trabalho

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte

Local: Civit I - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação

Cursos: administração/ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)

Curso: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)

Curso: técnico em mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de sistemas de proteção perimetral

Curso: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 12h30

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha

EDP

Curso: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

Indústria de rolamentos

Curso: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro - Serra

Indústria alimentícia

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Marcílio de Noronha - Viana

Empresa do ramo de panificação e confeitaria

Curso: Engenharia de Produção

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 8º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 170,00 Auxílio Transporte

Local: Praia do Canto - Vitória

Escritório de contabilidade

Curso: Ciências Contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 Auxilio Transporte

Local: República - Vitória

Empresa especializada em cooperativas de crédito

Cursos: Administração ou Ciências econômicas

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 16h00

Benefícios: R$ 998,00 Bolsa Auxílio + Auxilio Transporte

Local: Praia do Canto - Vitória

Empresa do ramo de sanitários hidráulicos portáteis

Cursos: Marketing ou Gestão comercial

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 2º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Civit II - Serra

Empresa do ramo de importação e exportação

Curso: Publicidade e Propaganda

Pré-requisitos estudantes do 3° ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Aux

Sebrae

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h30 às 17h30

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Transporte

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa do ramo de Software

Curso: análise e desenvolvimento do sistema ou sistema da informação

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 80,00 Auxílio Transporte

Local: Praia do Suá - Vitória

Empresa do ramo vestuário

Local de atuação: Linhares

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte