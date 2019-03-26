Oportunidades de estágio no Espírito Santo com bolsas de até R$ 2 mil

Um dos anseios dos estudantes é na hora de conseguir um estágio. Por isso, listamos 74 oportunidades abertas no Espírito Santo, com benefícios de até R$ 2 mil. Há oportunidades para alunos do Ensino Médio, Técnico e Superior. Entre os cursos estão História, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharias, Psicologia, entre outros.
VEJAS AS VAGAS ABERTAS
Super Estágios
Vagas: 37
Cursos: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Comunicação em Mídias Digitais
Carga horária: 05 Horas diárias (manhã ou tarde)
Atividades: Auxílio na produção de conteúdo para mídias sociais, gerenciamento de páginas, clipping, planejamento de estratégias de comunicação e atividades pertinentes ao curso.
Local: Santa Luiza – Vitória/ES
Benefício: R$ 800,00 + Auxílio Transporte
Vagas: 01 (Exigência: Ter conhecimento do pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, etc) e ferramentas de edição audiovisual).
Cursos: Administração - entre o 3° e 7° período
Carga horária: 6h
Atividades: Auxiliar na prospecção de clientes via contato telefônico; realizar agendamento de visitas.
Local: Praia do Canto – Vitória/ES
Benefício: R$ 650,00 + Auxílio Transporte
Cursos: Biologia, Ciências Biológicas (ou Biologia) - Entre o 1º e o 6º período
Carga horária: 4 horas diárias – 08h00 as 12h00.
Atividades: Auxiliar na coleta e identificação de espécies de mosquitos capturados; auxiliar no desenvolvimento de relatórios de amostras.
Local: Bairro de Fátima – Serra/ES
Benefícios: bolsa de R$ 500,00 + R$ 120,00 Auxílio Transporte
Cursos: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação Social – Marketing - Entre o 4º e o 7º período
Carga horária: 6h
Atividades: Prestar auxílio a área de Marketing, realizar o controle de custos da área, prestando apoio no recebimento, controle e entrega de notas fiscais, auxiliar na elaboração de folders, material de propaganda (elaboração e criação), manutenção, administração e atualização do site da empresa, realizar controle e definição sobre feiras, congressos e workshops e demais funções afins.
Local: Enseada do Suá - Vitória/ES
Benefícios: R$ 800,00 + Auxílio Transporte
Curso: Administração Entre o 1º e o 7º período
Carga horária: Manhã ou Tarde – 05 Horas Diárias (01 vaga 08h as 13h / 01 vaga de 16h as 21h)
Atividades: Atendimento Telefônico, Atendimento ao Público, Marcação de Aulas por Telefone e pessoalmente, organização do espaço de trabalho.
Local: Centro – Aracruz/ES
Benefícios: R$500.00 e Auxilio Transporte (100,00)
Curso: Técnico em Radiologia - Entre o 2º e o 3º período
Carga horária: Manhã e Tarde – 05 horas diárias
Atividades: Realização de exames radiológicos.
Local: Santa Lucia – Vitória/ES
Benefícios: R$ 700,00 + Auxílio Transporte
Curso: Pedagogia
Carga horária: Tarde e Noite – 06 horas diárias (13h as 19h)
Atividades: Acompanhamento de aulas com a presença do professor; acompanhamento em atividades pedagógicas; acompanhamento do desempenho de atividades colaborativas na escola como eventos esportivos e sociais; auxilio na arrumação dos materiais didáticos; manter organizado o espaço pedagógico.
Local: Praia do Canto – Vitória/ES
Benefícios: R$ 500,00 + Auxílio Transporte
Cursos: História, Artes, Turismo
Carga horária: Manhã ou Tarde - 4 horas diárias
Atividades: Atendimento aos turistas nos Centros de Informação ao Turista (CAT), em Vitória: promoção dos atrativos turísticos, história da cidade e monumentos, aspectos ligados à vegetação (mangue, mata atlântica), mobilidade na cidade; Registro dos atendimentos para posterior análise do perfil e sazonalidade dos turistas; Promoção do turismo de Vitória em eventos turísticos promovidos / apoiados pela CDV em estande para esse fim; Participação em treinamentos (reuniões, palestras, minicursos).
Local do estágio: Enseada do Suá – Vitória/ES
Benefícios: R$ 550,00 + Auxílio Transporte
Cursos: Gestão de Turismo, Técnico em Guia de Turismo
Carga horária: Manhã ou Tarde - 4 horas diárias
Atividades: Monitoria dos patrimônios inseridos no programa Visitar, abordar o turista/e ou morador e oferecer a visita guiada dentro do patrimônio histórico, contando a história de sua construção bem como a história da cidade pois os fatos se correlacionam, abordar características arquitetônicas, curiosidades, sua funcionalidade atual(horários de espetáculos, missas,etc), dar informações da cidade quando solicitado. Ser responsável pelo livro de visitantes e solicitar a assinatura de turista/e ou morador, até o 5º dia útil de cada mês o estagiário realizará a contagem de visitação do patrimônio por meio do livro de assinaturas, esses dados são importantes pois irão diretamente para o observatório do turismo.
Local: Enseada do Suá – Vitória/ES
Benefícios: R$ 450,00 + Auxílio Transporte
Cursos: Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Graduação Plena
Carga horária: Tarde e Noite - 4 horas diárias
Atividades a serem desenvolvidas: Dar suporte para os professores, auxiliando os alunos na musculação.
Local do estágio: Jardim da Penha – Vitória/ES
Benefícios: R$ 500,00 + R$ 100,00 auxílio transporte
Cursos: Letras - Inglês, Letras - Português / Inglês, Pedagogia
Carga horária: Manhã ou Tarde – 06 Horas Diárias
Atividades: Auxiliar a coordenação na preparação das atividades, organização das salas, nas atividades das datas comemorativas, preparação dos planos de aula. Ministrar aulas em inglês
Local: Santa Luiza – Vitória/ES
Benefícios: R$ 600,00 + Auxílio Transporte
Cursos: Engenharia de Produção - Entre o 1º e o 7º período
Carga horária: 06 horas (08:00 Às 15:00 – 01 hora para intervalo
Atividades: Acompanhar o andamento dos processos operacionais, por meio do acompanhamento e organização da mão de obra, controle de qualidade e solução de intercorrências, visando o apoio em projetos e melhoria produtiva para a Empresa. Acompanhar atividades de controle e suporte a produção, levantando dados, inserindo informações em sistema específico e apoiando a realização de atividades administrativas em geral, visando o bom andamento dos processos na área produtiva.
Local: Civit II - Serra/ES
Benefícios: R$ 850,00 + Auxílio Transporte
Inscrições: O candidato deve se cadastrar no Portal da Super Estágios, no site, e inscrever-se na vaga desejada.
Suzano
Vagas: 13
Área de atuação: Aracruz, São Matheus e Conceição da Barra
Cursos: todas as áreas de formação
Pré-requisitos: formatura entre julho de 2020 e julho de 2021
Bolsa: R$ 2 mil (variando de acordo com a carga horária) e benefícios de alimentação, transporte, assistência médica e seguro de vida
IEL-ES
Vagas: 24
Inscrições: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.
Empresa no ramo educacional
Cursos: publicidade e propaganda/marketing/jornalismo
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa de soluções em telefonia e internet
Cursos: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá – Vitória
Empresa do ramo de plástico
Curso: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte
Local: Civit I - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação
Cursos: administração/ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)
Curso: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)
Curso: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de sistemas de proteção perimetral
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 12h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha
EDP
Curso: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Indústria de rolamentos
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Jardim Limoeiro - Serra
Indústria alimentícia
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Empresa do ramo de panificação e confeitaria
Curso: Engenharia de Produção
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 8º período
Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00
Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 170,00 Auxílio Transporte
Local: Praia do Canto - Vitória
Escritório de contabilidade
Curso: Ciências Contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 Auxilio Transporte
Local: República - Vitória
Empresa especializada em cooperativas de crédito
Cursos: Administração ou Ciências econômicas
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 16h00
Benefícios: R$ 998,00 Bolsa Auxílio + Auxilio Transporte
Local: Praia do Canto - Vitória
Empresa do ramo de sanitários hidráulicos portáteis
Cursos: Marketing ou Gestão comercial
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 2º período
Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00
Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Civit II - Serra
Empresa do ramo de importação e exportação
Curso: Publicidade e Propaganda
Pré-requisitos estudantes do 3° ao 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00
Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Aux
Sebrae
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 10h30 às 17h30
Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Transporte
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa do ramo de Software
Curso: análise e desenvolvimento do sistema ou sistema da informação
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 80,00 Auxílio Transporte
Local: Praia do Suá - Vitória
Empresa do ramo vestuário
Local de atuação: Linhares
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte
Local: Juparanã - Linhares
IEL-ES
Vagas: 24
Inscrições: Interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.
Empresa no ramo educacional
Cursos: publicidade e propaganda/marketing/jornalismo
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa de soluções em telefonia e internet
Cursos: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá – Vitória
Empresa do ramo de plástico
Curso: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte
Local: Civit I - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação
Cursos: administração/ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)
Curso: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (duas vagas)
Curso: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de sistemas de proteção perimetral
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 12h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha
EDP
Curso: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Indústria de rolamentos
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Jardim Limoeiro - Serra
Indústria alimentícia
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Empresa do ramo de panificação e confeitaria
Curso: Engenharia de Produção
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 8º período
Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00
Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 170,00 Auxílio Transporte
Local: Praia do Canto - Vitória
Escritório de contabilidade
Curso: Ciências Contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 Auxilio Transporte
Local: República - Vitória
Empresa especializada em cooperativas de crédito
Cursos: Administração ou Ciências econômicas
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 16h00
Benefícios: R$ 998,00 Bolsa Auxílio + Auxilio Transporte
Local: Praia do Canto - Vitória
Empresa do ramo de sanitários hidráulicos portáteis
Cursos: Marketing ou Gestão comercial
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 2º período
Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00
Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Civit II - Serra
Empresa do ramo de importação e exportação
Curso: Publicidade e Propaganda
Pré-requisitos estudantes do 3° ao 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00
Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Aux
Sebrae
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 10h30 às 17h30
Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Transporte
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa do ramo de Software
Curso: análise e desenvolvimento do sistema ou sistema da informação
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 80,00 Auxílio Transporte
Local: Praia do Suá - Vitória
Empresa do ramo vestuário
Local de atuação: Linhares
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte
Local: Juparanã - Linhares