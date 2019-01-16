Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 800

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio disponíveis nesta semana. O IEL tem vagas para estudantes de níveis técnico e superior. As bolsas podem variar de R$ 530 a R$ 800. Os interessados precisam se cadastrar no site da instituição.

Já o Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) encerra nesta quarta-feira (16) as inscrições para o processo seletivo de estagiários, para estudante de Direito a partir do 5º período. Há ainda chances para alunos dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Estatística e História. Nesses casos, é preciso estar nos três últimos anos do curso.

A Caixa Econômica, em parceria com o Centro de Integração de Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas para a seleção que visa a formar cadastro reserva e contratar estudantes de nível médio/técnico para atuarem na função de estagiário.

Podem participar estudantes que estejam cursando do 1º ao penúltimo semestre, para cursos técnicos, e do 1º ao 2º ano do ensino médio e EJA, com no mínimo 16 anos no momento da contratação.

SAIBA MAIS

IEL

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: Variam de R$ 530 a R$ 800.

Vagas: Técnico em meio ambiente, publicidade e propaganda, marketing, jornalismo, técnico em administração, administração, técnico em segurança do trabalho, sistema da informação, ciências da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, técnico em informática, técnico em redes de computadores, ciências contábeis, técnico em mecânica, engenharia de produção, engenharia ambiental, educação física e técnico em edificações.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Bolsa: R$ 800, mais R$ 100 de auxílio- transporte.

Vagas: Para estudantes de Direito, Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Estatística e História.

Inscrições: Até esta quarta-feira (16), no endereço eletrônico Até esta quarta-feira (16), no endereço eletrônico www.mpes.mp.br

CAIXA

Vagas: formação de cadastro reserva de estudantes de nível Médio/ Técnico.

Bolsa: varia de 20h a 25h semanais e receberão bolsa-auxílio que vai de R$ 400 a R$ 500, além de auxílio-transporte no valor de R$ 130,00.