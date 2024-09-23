Oito concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

Oito concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, com salários que podem chegar a R$ 35 mil. Os postos são para ocupar cargos efetivos e temporários. A oferta é de 330 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. As inscrições começam no dia 25 de setembro e podem ser feitas até 4 de outubro.
O prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura de Santa Leopoldina, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, termina nesta quarta-feira (25). São 186 vagas em diversos cargos como médico, vigia, professor, agente administrativo, engenheiro e auxiliar de secretaria escolar.
O concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vai preencher 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845 e os interessados podem se inscrever até 8 de outubro.
A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratar 100 guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar durante o verão nas praias do município. Os interessados poderão se inscrever no período de 11 a 13 de novembro.