Oito concursos e seleções abertos com salário de até R$ 11 mil

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar um professor substituto na área de Engenharia de Pesca no campus de Piúma. Os interessados podem se inscrever até 11 de maio. os ganhos chegam a R$ 5.949,07.

A Prefeitura de Fundão, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai selecionar profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar com contrato temporário. A remuneração chega a R$ 4.710,46. As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e seguem até 9 de maio.