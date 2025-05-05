Oito concursos e seleções abertos com salário de até R$ 11 mil

Pelo menos oito concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
A Polícia Federal lançou edital com 192 vagas para área administrativa, sendo duas para o Espírito Santo. O salário pode chegar a R$ 11.070. As inscrições podem ser feitas até 21 de maio.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar um professor substituto na área de Engenharia de Pesca no campus de Piúma. Os interessados podem se inscrever até 11 de maio. os ganhos chegam a R$ 5.949,07.
A Prefeitura de Fundão, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai selecionar profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar com contrato temporário. A remuneração chega a R$ 4.710,46. As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e seguem até 9 de maio.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com inscrições abertas para o concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro no Estado. São 100 vagas para provimento e outras 50 para remoção. O prazo segue até 26 de maio.