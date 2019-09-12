Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Oito concursos públicos estão com inscrições abertas no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.
CONFIRA OS CONCURSOS ABERTOS
1 - Prefeitura de São Gabriel da Palha
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.
Inscrições: até 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.
2 - Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A oferta é de nove vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 4 mil.
Inscrição: será realizada por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição Online. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 13 de setembro.
3 - Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 94 vagas para o quadro do magistério. As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.
Inscrições: até 15 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br. A taxa é de R$ 70,00.
4 - Prefeitura de João Neiva
A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.
Inscrições: até 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br. A taxa de participação é de R$ 100.
5 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.
6 - Prefeitura de Anchieta
A Prefeitura Municipal de Anchieta, município que fica no Sul do Estado, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para quem tem nível técnico ou superior. Os contratos serão temporários. Os salários podem chegar a R$ 5,1 mil, além da gratificação. As chances são para Médico Generalista - ESF, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Enfermeiro, Farmacêutico, Assistente Social Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório.
Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrição nos dias 17 e 18 de setembro de 2019, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rod. José Edival Petri, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco. O atendimento é das 8h às 15h.
7 - Prefeitura de Vitória (ES)
Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Professores da Educação Básica I, Educação Básica II, Educação Básica III - Ciências, Artes, Educação Física, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Professor de Educação Básica IV em Função Pedagógica. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41.
Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br. O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.
8 - Ufes
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. As vagas são para as seguintes disciplinas: Enfermagem/Enfermagem Pediátrica (1); Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos/Projetos de Máquinas/Controle de Sistemas Mecânicos/Dinâmica de Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos (1); e Ciência Política (1).
Inscrições: de 17 de setembro a 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.