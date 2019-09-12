Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Prefeitura de Vitória abriu concurso com 172 vagas para o magistério Crédito: Fábio Vicentini

As prefeituras de Vitória Guarapari abriram concurso com oportunidades para os quadros do magistério. A oferta é de 172 e 94 vagas, respectivamente. Na Capital, há ainda chances para médicos temporários. Também há vagas para professores na Ufes.

CONFIRA OS CONCURSOS ABERTOS

1 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.

Inscrições: até 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.

2 - Prefeitura de Vitória

Inscrição: será realizada por meio do endereço eletrônico será realizada por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição Online. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 13 de setembro.

3 - Prefeitura de Guarapari

Inscrições: até 15 de setembro de 2019, no endereço eletrônico até 15 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br . A taxa é de R$ 70,00.

4 - Prefeitura de João Neiva

Inscrições: até 16 de setembro, no site até 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br . A taxa de participação é de R$ 100.

5 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

6 - Prefeitura de Anchieta

Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrição nos dias 17 e 18 de setembro de 2019, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rod. José Edival Petri, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco. O atendimento é das 8h às 15h.

7 - Prefeitura de Vitória (ES)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Professores da Educação Básica I, Educação Básica II, Educação Básica III - Ciências, Artes, Educação Física, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Professor de Educação Básica IV em Função Pedagógica. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41.

Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.

8 - Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. As vagas são para as seguintes disciplinas: Enfermagem/Enfermagem Pediátrica (1); Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos/Projetos de Máquinas/Controle de Sistemas Mecânicos/Dinâmica de Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos (1); e Ciência Política (1).