Obras de teatro vão abrir 700 vagas de emprego em Vila Velha

Teatro será construído em shopping de Vila Velha Crédito: Pixabay

empregos direitos e indiretos durante as obras. O espaço vai funcionar no Shopping Praia da Costa, em O primeiro teatro em um shopping center no Espírito Santo deve gerar cerca de 700direitos e indiretos durante as obras. O espaço vai funcionar no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha

De acordo com o superintendente do centro de compras, Luís Eugênio Corrêa, o investimento será na ordem de R$ 6 milhões.

“O teatro vai funcionar no terceiro piso do shopping e terá uma área de 600 metros quadrados. As obras já começaram e a inauguração está prevista para o final de novembro”, comenta.

As oportunidades deverão ser para pedreiro, engenheiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, entre outras. As contratações serão feitas por uma empreiteira contratada.