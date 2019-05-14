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Oportunidades

Obras da Leroy: como se candidatar às vagas de emprego

Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade, obra da megaloja francesa deve gerar duas mil vagas de emprego em Vitória

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 21:38

Publicado em 

13 mai 2019 às 21:38
Megaloja será construída na área do Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada entre setembro e outubro. Crédito: Gazeta Online
A Leroy Merlin, gigante francesa de material de construção, decoração e jardinagem, vai começar a construir sua unidade em Vitória, na região do aeroporto. A última licença para começar a construção - a de execução foi liberada pela prefeitura, informação dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes. A expectativa é de que as obras iniciem ainda este mês.
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De acordo o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, durante a obra serão gerados cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos - a preferência será pela contratação de mão de obra na Grande Goiabeiras, onde será erguido o empreendimento. 
“Já estamos em conversa com a empresa para que seja usada a plataforma TrabalhaVix para a contratação de mão de obra. Além das contratações diretas, também haverá vagas em empresas terceirizadas e para prestadores de serviços. Para a economia da Capital, um empreendimento como este é de extrema importância porque gera emprego, renda e impostos para o município”, destacou o secretário.
Obras da Leroy, como se candidatar às vagas de emprego
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A Leroy Merlin informou que, dos empregos diretos, serão contratados cerca de 400 profissionais, dos quais 178 no pico das obras. As chances serão para cargos como carpinteiro, pedreiro, pintor, entre outros. As contratações serão feitas por meio da construtora contratada para a execução das obras.
INAUGURAÇÃO EM SETEMBRO OU OUTUBRO
A loja deve ser inaugurada entre setembro e outubro deste ano, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da Cidade, Márcio Passos. Quando entrar em operação serão, de acordo com a empresa, 400 empregos, sendo 200 diretos e 200 indiretos. Para trabalhar na loja, as chances serão para operador de caixa, vendedor, além de profissionais para atuar no setor administrativo. Os cadastros poderão ser feitos no site www.leroymerlin.com.br.
A Leroy terá um galpão com 15.727m² de área de construção e estacionamento com capacidade para 338 automóveis e 11 motos. O investimento será mais de R$ 60 milhões. O grupo Leroy Merlin tem 42 lojas no Brasil em 11 Estados e no Distrito Federal. 

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