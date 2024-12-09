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1.279 postos

Nove concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil

As oportunidades estão nas prefeituras de Cariacica, Fundão e Santa Teresa, além da Marinha e outros órgãos; veja a lista completa com prazos e editais

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 10:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 dez 2024 às 10:52
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES, EAMES, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES tem oportunidades em concurso Crédito: Fernando Madeira
A semana começa com nove concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.200 postos, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 12.828 no concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM). A oferta é de 220 vagas em concurso para cargos de analistas e especialistas. Para o Espírito Santo, foram destinadas quatro oportunidades. Os interessados poderão se inscrever até 17 de dezembro.
Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público para contratar 452 novos servidores do quadro geral do município. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800. As inscrições poderão ser feitas de 18 de dezembro a 20 de janeiro.
Seguem até 18 de dezembro as inscrições para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo, sendo 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.
A Prefeitura de Fundão tem oportunidades para contratar serventes, cargos destinados a quem tem o nível fundamental completo. O salário é de R$ 1.212, além de auxílio-alimentação de R$ 450. O atendimento ocorre de 12 a 15 de dezembro.
Já a Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, vai contratar motoristas, com salário de R$ 1.418 e auxílio-alimentação de R$ 600. O prazo para se inscrever vai de 10 a 17 de dezembro.
Marinha do Brasil vai abrir 800 vagas para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). As oportunidades estão distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.

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