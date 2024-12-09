Nove concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil

Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES tem oportunidades em concurso Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com nove concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.200 postos, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 12.828 no concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM). A oferta é de 220 vagas em concurso para cargos de analistas e especialistas. Para o Espírito Santo, foram destinadas quatro oportunidades. Os interessados poderão se inscrever até 17 de dezembro.

Seguem até 18 de dezembro as inscrições para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo, sendo 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.

A Prefeitura de Fundão tem oportunidades para contratar serventes, cargos destinados a quem tem o nível fundamental completo. O salário é de R$ 1.212, além de auxílio-alimentação de R$ 450. O atendimento ocorre de 12 a 15 de dezembro.

Já a Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, vai contratar motoristas, com salário de R$ 1.418 e auxílio-alimentação de R$ 600. O prazo para se inscrever vai de 10 a 17 de dezembro.