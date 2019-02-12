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417 vagas

Na fase de recurso, concurso da PM não tem prazo para avançar

Exame psicossomático registrou um alto índice de reprovação; candidatos entrar com recursos, que estão sendo analisados

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 13:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 fev 2019 às 13:01
Concurso está na fase de recursos Crédito: Divulgação
Candidatos dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo estão preocupados com a falta de notícias. Isso porque a última informação sobre o certame foi dada no dia 12 de dezembro de 2018, quando o Instituto AOCP, responsável pela seleção, divulgou o resultado do exame psicotécnico. A etapa registou um alto índice de reprovação. Por conta disso, foi grande o número de recursos apresentados pelos participantes. 
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por meio de nota, que os certames da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão em fase de análise dos recursos impetrados, em razão da fase de avaliação psicológica. Ainda não há prazo para a divulgação do resultado dos recursos. 
Na época dos resultados, muitos candidatos apontaram problemas na conclusão dos testes e nos resultados. Eles protocolaram uma denúncia no Ministério Público do Espírito Santo. A instituição, por meio da Promotoria de Justiça de Cível Vitória, informou que ainda analisa o caso.
Depois dos exames psicossomáticos, os candidatos serão submetidos à investigação social, exames de saúde, entrega da documentação para fins de classificação e curso de formação.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos, para as 417 vagas oferecidas em cinco certames. 
 

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