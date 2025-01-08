MPU publica edital de concurso com salário de quase R$ 14 mil

Técnico de administração: 56 vagas para quem tem nível superior em qualquer área; salário de R$ 8.529,65. Para o Espírito Santo, há uma chance.

Técnico policial institucional: 8 vagas para quem tem nível superior em qualquer área e CNH na categoria B ou superior; salário de R$ 8.529,65.

Técnico de enfermagem: 1 vaga para graduados em Enfermagem; salário de R$ 8.529,65.

Analista de Direito: 56 vagas para quem tem nível superior em Direito; salário de R$ 13.994,78. Para o Espírito Santo, há uma oportunidade.

Analista especializado: 32 vagas para quem tem nível superior específico nas áreas; salário de R$ 13.994,78. Todas as oportunidades são para Brasília.