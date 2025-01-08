Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • MPU publica edital de concurso com salário de quase R$ 14 mil
Nível superior

MPU publica edital de concurso com salário de quase R$ 14 mil

Oferta é de 152 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva; inscrições poderão ser feitas de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 09:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2025 às 09:10
Sede do Ministério Público da União, em Brasília
Sede do Ministério Público da União, em Brasília Crédito: Júlio Minasi/Universidade de Brasília Fonte: Agência Câmara de Notícias

Atualização

17/01/2025 - 9:01
Uma retificação do edital ampliou de 152 para 172 vagas disponíveis no concurso, em todo o país. O aumento das oportunidades é especificamente para os cargos de técnico de Administração e analista de Direito, que passaram a contar, cada um, com 66 vagas, ao invés das 56 previstas inicialmente. O texto foi atualizado.
O Ministério Público da União (MPU) divulgou nesta quarta-feira (8) o edital de abertura de concurso público para servidores efetivos. A oferta é de 172 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas por vários estados.
Uma retificação ampliou de 152 para 172 vagas disponíveis no concurso, em todo o país. O aumento das oportunidades é especificamente para os cargos de técnico de Administração e analista de Direito, que passaram a contar, cada um, com 66 vagas, ao invés das 56 previstas inicialmente.
A remuneração é de R$ 8.529,65 para o cargo de técnico e de R$ 13.994,78 para analistas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior.
As inscrições poderão ser feitas de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
O Ministério Público da União (MPU) engloba os seguintes ramos: Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Militar (MPM), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS
152 imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 20% são voltadas para negros e 10% para pessoas com deficiência.

CARGOS E SALÁRIOS

Técnico de administração: 56 vagas para quem tem nível superior em qualquer área; salário de R$ 8.529,65. Para o Espírito Santo, há uma chance. 

Técnico policial institucional: 8 vagas para quem tem nível superior em qualquer área e CNH na categoria B ou superior; salário de R$ 8.529,65.

Técnico de enfermagem: 1 vaga para graduados em Enfermagem; salário de R$ 8.529,65.

Analista de Direito: 56 vagas para quem tem nível superior em Direito; salário de R$ 13.994,78. Para o Espírito Santo, há uma oportunidade. 

Analista especializado: 32 vagas para quem tem nível superior específico nas áreas; salário de R$ 13.994,78. Todas as oportunidades são para Brasília.

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Os candidatos vão precisar informar o estado que estão concorrendo, conforme a distribuição das vagas.
TAXA
O valor da taxa de participação é de R$ 95 para técnicos e R$ 120 para analistas, devendo ser paga até 28 de fevereiro.
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA
Poderão pedir isenção do valor os candidatos membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e doadores de medula óssea. A solicitação deve ser feita de 13 a 15 de janeiro, também na página eletrônica da FGV.
ETAPAS
Os candidatos farão provas objetivas e discursivas para todos os cargos, com exceção para policial do MPU que não farão prova discursiva. Para eles, haverá Teste de Aptidão Física (TAF), Exame Médico e Curso de Formação.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os testes estão marcados para 4 de maio em todas as capitais do país, incluindo o Distrito Federal.
As provas serão aplicadas das 8h às 12h30 para os candidatos a analista e das 15h às 19h30 para os que concorrem ao cargo de técnico.
O QUE CAI NA PROVA
  • As provas para técnico, na área de administração, contarão com 80 questões, distribuídas da seguinte forma:
  • Língua Portuguesa - 20 questões
  • Noções de Sustentabilidade - 5 questões
  • Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
  • Legislação Institucional - 5 questões
  • Conhecimentos específicos  - 45 questões 
  • Para os demais técnicos:
  • Língua Portuguesa - 15 questões
  • Noções de Sustentabilidade - 5 questões
  • Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
  • Noções de Administração Pública - 5 questões
  • Legislação Institucional - 5 questões
  • Noções de Direito Administrativo - 5 questões
  • Conhecimentos Específicos - 40 questões
  • Para analista na área de Direito:
  • Língua Portuguesa - 15 questões
  • Noções de Sustentabilidade - 5 questões
  • Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
  • Noções de Administração Pública - 5 questões
  • Legislação Institucional - 5 questões
  • Conhecimentos Específicos - 45 questões
  • Para analistas, na área de perito:
  • Língua Portuguesa - 15 questões
  • Noções de Sustentabilidade - 5 questões
  • Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
  • Noções de Administração Pública - 5 questões
  • Legislação Institucional - 5 questões
  • Noções de Direito Administrativo - 5 questões
  • Noções de Perícia em Processo Civil - 5 questões
  • Conhecimentos Específicos - 35 questões
  • Para os demais analistas:
  • Língua Portuguesa - 15 questões
  • Noções de Sustentabilidades - 5 questões
  • Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
  • Noções de Administração Pública - 5 questões
  • Legislação Institucional - 5 questões
  • Noções de Direito Administrativo - 5 questões
  • Conhecimentos específicos - 40 questões
A prova discursiva será para todos os cargos, exceto técnico na área de polícia institucional, com uma redação, de 20 a 30 linhas, valendo 40 pontos.
VALIDADE
O concurso do MPU terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do órgão.

LEIA MAIS

ES tem 21 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 17 mil

Sedu, Cariacica e Marinha: mais de 17 mil vagas em concursos e seleções

Concursos federais vão abrir quase 17 mil vagas em 2025; confira a lista

Governo autoriza concurso para Polícia Federal na área administrativa

Ministério Público do ES prepara concurso para contratar novos servidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos MPES MPF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados