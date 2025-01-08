MPU publica edital de concurso com salário de quase R$ 14 mil

Atualização
Saiba mais sobre o concurso
CARGOS E SALÁRIOS
Técnico de administração: 56 vagas para quem tem nível superior em qualquer área; salário de R$ 8.529,65. Para o Espírito Santo, há uma chance.
Técnico policial institucional: 8 vagas para quem tem nível superior em qualquer área e CNH na categoria B ou superior; salário de R$ 8.529,65.
Técnico de enfermagem: 1 vaga para graduados em Enfermagem; salário de R$ 8.529,65.
Analista de Direito: 56 vagas para quem tem nível superior em Direito; salário de R$ 13.994,78. Para o Espírito Santo, há uma oportunidade.
Analista especializado: 32 vagas para quem tem nível superior específico nas áreas; salário de R$ 13.994,78. Todas as oportunidades são para Brasília.
- As provas para técnico, na área de administração, contarão com 80 questões, distribuídas da seguinte forma:
- Língua Portuguesa - 20 questões
- Noções de Sustentabilidade - 5 questões
- Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
- Legislação Institucional - 5 questões
- Conhecimentos específicos - 45 questões
- Para os demais técnicos:
- Língua Portuguesa - 15 questões
- Noções de Sustentabilidade - 5 questões
- Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
- Noções de Administração Pública - 5 questões
- Legislação Institucional - 5 questões
- Noções de Direito Administrativo - 5 questões
- Conhecimentos Específicos - 40 questões
- Para analista na área de Direito:
- Língua Portuguesa - 15 questões
- Noções de Sustentabilidade - 5 questões
- Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
- Noções de Administração Pública - 5 questões
- Legislação Institucional - 5 questões
- Conhecimentos Específicos - 45 questões
- Para analistas, na área de perito:
- Língua Portuguesa - 15 questões
- Noções de Sustentabilidade - 5 questões
- Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
- Noções de Administração Pública - 5 questões
- Legislação Institucional - 5 questões
- Noções de Direito Administrativo - 5 questões
- Noções de Perícia em Processo Civil - 5 questões
- Conhecimentos Específicos - 35 questões
- Para os demais analistas:
- Língua Portuguesa - 15 questões
- Noções de Sustentabilidades - 5 questões
- Noções de Direitos Humanos e Fundamentais de Acessibilidade - 5 questões
- Noções de Administração Pública - 5 questões
- Legislação Institucional - 5 questões
- Noções de Direito Administrativo - 5 questões
- Conhecimentos específicos - 40 questões