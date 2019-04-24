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Oportunidades

Ministério Público do Trabalho abre vagas de estágio

Oportunidades são para universitários das áreas de Administração e Tecnologia da Informação

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 16:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2019 às 16:38
Vagas disponíveis para estágio no MPT Crédito: DPE RO
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção é aberta a universitários das áreas de Administração e Tecnologia da Informação e tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
As inscrições devem ser realizadas no site www.prt17.mpt.mp.br até o dia 29 de abril. O resultado será divulgado no dia 30 de abril.
Para participar do processo seletivo, é necessário estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o órgão é um dos pré-requisitos para a inscrição. De acordo com o edital, 10% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. Fica reservado ainda o percentual de 30% das vagas que surgirem durante a validade deste processo seletivo às pessoas que se declararem negras.
A seleção contará com provas escritas, objetivas e/ou discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames contarão com questões de conhecimentos específicos de cada curso. A data provável de aplicação da prova será no dia 10 de maio, das 14h às 17 horas. Os locais serão divulgados no site.
A carga horária será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. Essa carga horária poderá ser estendida até o máximo de seis horas diárias. O valor da bolsa de estágio é de R$ 850, com auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.
 

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