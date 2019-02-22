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R$ 1,6 mil

Ministério Público do ES abre seleção de estágio de pós-graduação

Oportunidades são para candidatos da área do Direito; Inscrições podem ser feitas até 10 de março

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 14:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 fev 2019 às 14:13
Ministério Público vai selecionar estagiários de pós-graduação em Direito Crédito: Vitor Jubini
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo seletivo de estagiários de pós-graduação em Direito. A bolsa é de R$ 1,6 mil para carga horária de 30 horas semanais.
Para participar, o candidato precisa ser bacharel em Direito e estar cursando pós-graduação na área de Direito, com carga horária mínima de 360 horas.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva e os estagiários serão lotados nos seguintes municípios: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Itapemirim, Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, Serra, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha.
Sete concursos abertos com salário de até 9 mil reais
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de março de 2019, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br.
O processo de seleção contará com provas objetivas. Os exames serão serão aplicados no dia 20 de março. Os candidatos terão duas horas e meia para responder as 30 questões do teste.
O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, contados da data da homologação do resultado final do processo seletivo, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo.
 

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