Ministério da Fazenda lança concurso com salário de R$ 20 mil

O Ministério da Fazenda lançou edital de abertura do concurso público da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A oferta é de 40 vagas para o cargo de auditor em cinco áreas de atuação. O salário inicial da carreira é de R$ 20.924,80.
Os postos se dividem entre as seguintes especialidades:
- Econômico-financeira: 18 vagas;
- Econômico-financeira (Contratações): duas vagas;
- Contábil: sete vagas;
- Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): cinco vagas; e
- Tecnologia da Informação (Transformação Digital): oito vagas.
Para ingressar em uma dessas carreiras, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área.
As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 4 de março, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 31 de janeiro.
As provas serão aplicadas no dia 2 de junho de 2024, em todas as capitais do país.
No período da manhã, das 8 às 12 horas, os inscritos farão exame objetivo de conhecimentos específicos, enquanto que a tarde, das 14h30 às 18h30, será a vez dos testes de conhecimentos gerais e a prova discursiva. Os aprovados em todas as etapas e que forem convocados serão lotados em Brasília.
SERVIÇO
- Cargos: auditor federal de finanças e controle (AFCC)
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 40
- Remuneração: R$ 20.924,80
- Inscrição: de 29 de janeiro a 4 de março de 2024, no site da FGV
- Quando será a prova: 2 de junho de 2024