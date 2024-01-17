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Ministério da Fazenda lança concurso com salário de R$ 20 mil

Oferta é de 40 vagas para a carreira de auditor;  inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 4 de março

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 10:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2024 às 10:57
Ministério da Fazenda lançou edital de abertura do concurso público da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A oferta é de 40 vagas para o cargo de auditor em cinco áreas de atuação. O salário inicial da carreira é de R$ 20.924,80.
Os postos se dividem entre as seguintes especialidades:
  • Econômico-financeira: 18 vagas;
  • Econômico-financeira (Contratações): duas vagas;
  • Contábil: sete vagas;
  • Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): cinco vagas; e
  • Tecnologia da Informação (Transformação Digital): oito vagas.
Para ingressar em uma dessas carreiras, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área.
As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 4 de março, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo certame. 
Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília.
Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A taxa de participação é de R$160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 31 de janeiro.
As provas serão aplicadas no dia 2 de junho de 2024, em todas as capitais do país.
No período da manhã, das 8 às 12 horas, os inscritos farão exame objetivo de conhecimentos específicos, enquanto que a tarde, das 14h30 às 18h30, será a vez dos testes de conhecimentos gerais e a prova discursiva. Os aprovados em todas as etapas e que forem convocados serão lotados em Brasília.
SERVIÇO
  • Cargos: auditor federal de finanças e controle (AFCC)
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 40
  • Remuneração: R$ 20.924,80
  • Inscrição: de 29 de janeiro a 4 de março de 2024, no site da FGV 
  • Quando será a prova: 2 de junho de 2024

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