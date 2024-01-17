Ministério da Fazenda lança concurso com salário de R$ 20 mil

Ministério da Fazenda lançou edital de abertura do concurso público da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A oferta é de 40 vagas para o cargo de auditor em cinco áreas de atuação. O salário inicial da carreira é de R$ 20.924,80.

Os postos se dividem entre as seguintes especialidades:

Econômico-financeira: 18 vagas;

Econômico-financeira (Contratações): duas vagas;

Contábil: sete vagas;

Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): cinco vagas; e

Tecnologia da Informação (Transformação Digital): oito vagas.

Para ingressar em uma dessas carreiras, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área.

As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 4 de março, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo certame.

Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A taxa de participação é de R$160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor das 16 horas do dia 29 de janeiro até as 16 horas de 31 de janeiro.

As provas serão aplicadas no dia 2 de junho de 2024, em todas as capitais do país.

No período da manhã, das 8 às 12 horas, os inscritos farão exame objetivo de conhecimentos específicos, enquanto que a tarde, das 14h30 às 18h30, será a vez dos testes de conhecimentos gerais e a prova discursiva. Os aprovados em todas as etapas e que forem convocados serão lotados em Brasília.

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