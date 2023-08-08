MEC libera edital de concurso com 220 vagas e salário de R$ 6,2 mil

Prédio do Ministério da Educação (MEC), em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação ( MEC ) divulgou nesta terça-feira (8) o edital de abertura de concurso público com 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais. A remuneração é de R$ 6.255,90, considerando vencimento básico de R$ 2.419,90 e gratificação de desempenho do plano geral do poder Executivo de R$ 3.836. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Este é o primeiro certame de uma série de mais de 8 mil vagas anunciadas recentemente pelo governo federal. Do total de oportunidades, 165 são voltadas para ampla concorrência, 11 para pessoas com deficiência e 44 para negros.

Para participar, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área. Os aprovados serão lotados na sede do MEC, que fica em Brasília.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 9 até as 18 horas de 28 de agosto de 2023, no site do Cebraspe , responsável pelo concurso. A taxa de participação é de R$ 80.

Quando serão as provas

As provas do concurso do MEC serão aplicadas no dia 8 de outubro, no turno da tarde, com duração de 4h30. Os candidatos terão que responder 120 questões objetivas, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Haverá ainda, no mesmo dia, redação.

A parte de conhecimentos básicos contará com questões de Língua Portuguesa, Legislação e Ética na Administração Pública, Noções de Direito Constitucional e Noções de Administração Pública.

Já em conhecimentos específicos, o candidato será avaliados por meio de questões de Políticas Públicas, Legislação Educacional e Fundamentos da Educação.

A avaliação dissertativa constará de uma redação de até 30 linhas, versando sobre Atualidades, Administração Pública ou Educação Pública, valendo 30 pontos.