A Marinha publicou dois novos editais nesta quinta-feira (21) dos concursos públicos para oficiais dos quadros complementares e do corpo de Saúde. São 61 oportunidades de nível superior para o ingresso na carreira militar. A remuneração inicial é de R$ 9 mil.
Estão em disputa oportunidades para profissionais com curso superior nas seguintes áreas:
- Medicina (38);
- Odontologia (3);
- Enfermagem (1);
- Farmácia (1);
- Fisioterapia (1);
- Nutrição (1);
- Educação Física (1);
- Engenharia (10);
- Administração, Ciências Contábeis ou Economia (5)
Podem concorrer para as áreas de Engenharia, Administração, Ciências Contábeis e Economia homens e mulheres com até 28 anos de idade. Nas áreas da Saúde, a faixa etária é de até 34 anos completos até 30 de junho de 2025. Em início de carreira, os militares terão vencimentos de R$ 9 mil.
As inscrições podem ser realizadas a partir das 8 horas do dia 22 de abril até as 23h59 de 8 de maio, no site da Marinha do Brasil. A taxa de participação custa R$ 140.
Etapas do concurso
As provas objetivas e a redação estão marcadas para o dia 21 julho e contarão com 50 questões. A aplicação acontece em 20 cidades espalhadas por todas as regiões do país:
Marinha abre concurso com 61 vagas para oficiais; veja as áreas
- São Paulo e Santos (SP);
- Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ);
- Brasília (DF);
- Rio Grande e Porto Alegre (RS);
- Vila Velha (ES);
- Belo Horizonte (MG);
- Salvador (BA);
- Natal (RN);
- Olinda (PE);
- Fortaleza (CE);
- Belém (PA);
- São Luís (MA);
- Florianópolis (SC);
- Ladário (MS);
- Manaus (AM).
Nas demais fases, os candidatos passarão por verificação de dados biográficos e documentos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e análise de títulos.
Os cursos de formação têm início previsto para 31 de março de 2025 e serão realizados no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (Ciaw), na cidade do Rio de Janeiro (RJ) — no caso de médicos, parte da capacitação ocorrerá em outras localidades.