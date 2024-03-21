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Carreira militar

Marinha abre concurso com 61 vagas para oficiais; veja as áreas

As oportunidades são para admissão aos quadros complementares e do corpo de Saúde; confira os detalhes

Publicado em 21 de Março de 2024 às 16:43

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

21 mar 2024 às 16:43
Marinha do Brasil, fuzileiros navais
Marinha do Brasil: abertura de concurso público Crédito: @marinhaoficial/Instagram
A Marinha publicou dois novos editais nesta quinta-feira (21) dos concursos públicos para oficiais dos quadros complementares e do corpo de Saúde. São 61 oportunidades de nível superior para o ingresso na carreira militar. A remuneração inicial é de R$ 9 mil.
Estão em disputa oportunidades para profissionais com curso superior nas seguintes áreas:
  • Medicina (38);
  • Odontologia (3);
  • Enfermagem (1);
  • Farmácia (1);
  • Fisioterapia (1);
  • Nutrição (1);
  • Educação Física (1);
  • Engenharia (10);
  • Administração, Ciências Contábeis ou Economia (5)
Podem concorrer para as áreas de Engenharia, Administração, Ciências Contábeis e Economia homens e mulheres com até 28 anos de idade. Nas áreas da Saúde, a faixa etária é de até 34 anos completos até 30 de junho de 2025.  Em início de carreira, os militares terão vencimentos de R$ 9 mil.
As inscrições podem ser realizadas a partir das 8 horas do dia 22 de abril até as 23h59 de 8 de maio, no site da Marinha do Brasil. A taxa de participação custa R$ 140.

Etapas do concurso

As provas objetivas e a redação estão marcadas para o dia 21 julho e contarão com 50 questões. A aplicação acontece em 20 cidades espalhadas por todas as regiões do país:
Marinha abre concurso com 61 vagas para oficiais; veja as áreas
  • São Paulo e Santos (SP);
  • Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ);
  • Brasília (DF);
  • Rio Grande e Porto Alegre (RS);
  • Vila Velha (ES);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Salvador (BA);
  • Natal (RN);
  • Olinda (PE);
  • Fortaleza (CE);
  • Belém (PA);
  • São Luís (MA);
  • Florianópolis (SC);
  • Ladário (MS);
  • Manaus (AM).
Nas demais fases, os candidatos passarão por verificação de dados biográficos e documentos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e análise de títulos.
Os cursos de formação têm início previsto para 31 de março de 2025 e serão realizados no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (Ciaw), na cidade do Rio de Janeiro (RJ) — no caso de médicos, parte da capacitação ocorrerá em outras localidades.

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