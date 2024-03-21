Marinha abre concurso com 61 vagas para oficiais; veja as áreas

Marinha do Brasil: abertura de concurso público Crédito: @marinhaoficial/Instagram

A Marinha publicou dois novos editais nesta quinta-feira (21) dos concursos públicos para oficiais dos quadros complementares e do corpo de Saúde. São 61 oportunidades de nível superior para o ingresso na carreira militar. A remuneração inicial é de R$ 9 mil.

Estão em disputa oportunidades para profissionais com curso superior nas seguintes áreas:

Medicina (38);

Odontologia (3);

Enfermagem (1);

Farmácia (1);

Fisioterapia (1);

Nutrição (1);

Educação Física (1);

Engenharia (10);

Administração, Ciências Contábeis ou Economia (5)

Podem concorrer para as áreas de Engenharia, Administração, Ciências Contábeis e Economia homens e mulheres com até 28 anos de idade. Nas áreas da Saúde, a faixa etária é de até 34 anos completos até 30 de junho de 2025. Em início de carreira, os militares terão vencimentos de R$ 9 mil.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 8 horas do dia 22 de abril até as 23h59 de 8 de maio, no site da Marinha do Brasil . A taxa de participação custa R$ 140.

Etapas do concurso

As provas objetivas e a redação estão marcadas para o dia 21 julho e contarão com 50 questões. A aplicação acontece em 20 cidades espalhadas por todas as regiões do país:

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São Paulo e Santos (SP);

Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ);

Brasília (DF);

Rio Grande e Porto Alegre (RS);

Vila Velha (ES);

Belo Horizonte (MG);

Salvador (BA);

Natal (RN);

Olinda (PE);

Fortaleza (CE);

Belém (PA);

São Luís (MA);

Florianópolis (SC);

Ladário (MS);

Manaus (AM).

Nas demais fases, os candidatos passarão por verificação de dados biográficos e documentos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e análise de títulos.