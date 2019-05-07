A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de ingresso no Corpo de Saúde, no quadro médico 2019. A oferta é de 79 oportunidades para primeiro-tenente. Para participar, é necessário ter menos de 36 anos de idade, no dia 1º de janeiro de 2020.

De acordo com o edital, as chances são para clínica médica (32 vagas), cirurgia geral (18 vagas), anestesiologista (1), ginecologia e obstetrícia (8), pediatra (5), psiquiatria (10), radiologia (6), ortopedia e traumatologia (2) e cardiologia (1).

Your browser does not support the audio element. Marinha abre 79 vagas para profissionais da área da Saúde

Os interessados podem se inscrever até 20 de maio, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa custa R$ 126. O edital reserva 20% das vagas a candidatos negros.

Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, entre outras etapas.

As provas objetivas e a de redação estão previstas para a segunda quinzena de julho de 2019.

O Curso de Formação de Oficiais será realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O treinamento contará com um Período de Adaptação de, aproximadamente, três semanas. Durante o CFO, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas. O CFO terá a duração de, aproximadamente, 31 semanas.

A remuneração durante o curso é de R$ 6.993. Após a formação, o aprovado receberá rendimentos brutos iniciais de R$ 11 mil já no posto de primeiro-tenente.