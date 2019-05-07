A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de ingresso no Corpo de Saúde, no quadro médico 2019. A oferta é de 79 oportunidades para primeiro-tenente. Para participar, é necessário ter menos de 36 anos de idade, no dia 1º de janeiro de 2020.
De acordo com o edital, as chances são para clínica médica (32 vagas), cirurgia geral (18 vagas), anestesiologista (1), ginecologia e obstetrícia (8), pediatra (5), psiquiatria (10), radiologia (6), ortopedia e traumatologia (2) e cardiologia (1).
Marinha abre 79 vagas para profissionais da área da Saúde
Os interessados podem se inscrever até 20 de maio, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br. A taxa custa R$ 126. O edital reserva 20% das vagas a candidatos negros.
Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, entre outras etapas.
As provas objetivas e a de redação estão previstas para a segunda quinzena de julho de 2019.
O Curso de Formação de Oficiais será realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O treinamento contará com um Período de Adaptação de, aproximadamente, três semanas. Durante o CFO, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas. O CFO terá a duração de, aproximadamente, 31 semanas.
A remuneração durante o curso é de R$ 6.993. Após a formação, o aprovado receberá rendimentos brutos iniciais de R$ 11 mil já no posto de primeiro-tenente.