Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível superior

Marinha abre 79 vagas para profissionais da área da Saúde

Inscrições podem ser feitas até 20 de maio; remuneração pode chegar a R$ 11 mil aós a formação

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 14:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 mai 2019 às 14:07
A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de ingresso no Corpo de Saúde, no quadro médico 2019. A oferta é de 79 oportunidades para primeiro-tenente. Para participar, é necessário ter menos de 36 anos de idade, no dia 1º de janeiro de 2020.
De acordo com o edital, as chances são para clínica médica (32 vagas), cirurgia geral (18 vagas), anestesiologista (1), ginecologia e obstetrícia (8), pediatra (5), psiquiatria (10), radiologia (6), ortopedia e traumatologia (2) e cardiologia (1).
Marinha abre 79 vagas para profissionais da área da Saúde
Os interessados podem se inscrever até 20 de maio, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br. A taxa custa R$ 126. O edital reserva 20% das vagas a candidatos negros.
Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica,  entre outras etapas.
As provas objetivas e a de redação estão previstas para a segunda quinzena de julho de 2019.
O Curso de Formação de Oficiais será realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O treinamento contará com um Período de Adaptação de, aproximadamente, três semanas. Durante o CFO, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas. O CFO terá a duração de, aproximadamente, 31 semanas.
A remuneração durante o curso é de R$ 6.993. Após a formação, o aprovado receberá rendimentos brutos iniciais de R$ 11 mil já no posto de primeiro-tenente.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados