Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 800 pessoas em busca de uma vaga de emprego no Sine da Serra
Oportunidades

Mais de 800 pessoas em busca de uma vaga de emprego no Sine da Serra

Os primeiros da fila chegaram ainda nesta quarta-feira (1º), por volta das 15h. As vagas são para as funções de auxiliar de logística I e II e mecânico de manutenção e não é exigida experiência

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 15:38

Publicado em 

02 mai 2019 às 15:38
Uma fila que começou a ser formada desde as 15h desta quarta-feira (1º) já conta com mais de 800 pessoas no Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe, nesta quinta-feira (2) em busca de uma das 408 vagas de emprego ofertadas por três empresas para as funções de auxiliar de logística I e II e mecânico de manutenção.
Até as 11h30 desta quinta-feira, 800 senhas já haviam sido distribuídas. Para as vagas é exigido nível de ensino médio, mas não há necessidade de experiência.
Com informações de Diná Sanchotene
CENA SE REPETE
Sede do Sine da Serra recebeu multidão que foi atrás de uma oportunidade de emprego Crédito: Vitor Jubini
No dia 10 de abril, centenas de capixabas formaram longas filas atrás de uma vaga para retornar ao mercado de trabalho. Na tentativa de conseguir uma das 75 vagas de emprego temporário em uma empresa metalmecânica, cerca de 1.100 pessoas se amontoaram na frente do Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe. Situação que escancara o drama do desemprego e o grande desafio do país de votar a criar postos de trabalho.
Com tamanha procura, a relação de candidatos por vaga foi de 14,6. Para se ter uma ideia, a concorrência foi tão grande que superou a de cursos tradicionais, como Arquitetura e Urbanismo (com relação candidato por vaga de 14,47), Engenharia de Produção (14,10) e Engenharia Civil (12,28) no último vestibular realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2016, (desde então as seleções são feitas pelo Sisu).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados