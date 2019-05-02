Mais de 800 pessoas em busca de uma vaga de emprego no Sine da Serra

Uma fila que começou a ser formada desde as 15h desta quarta-feira (1º) já conta com mais de 800 pessoas no Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe, nesta quinta-feira (2) em busca de uma das 408 vagas de emprego ofertadas por três empresas para as funções de auxiliar de logística I e II e mecânico de manutenção.
Até as 11h30 desta quinta-feira, 800 senhas já haviam sido distribuídas. Para as vagas é exigido nível de ensino médio, mas não há necessidade de experiência.
Com informações de Diná Sanchotene
CENA SE REPETE
No dia 10 de abril, centenas de capixabas formaram longas filas atrás de uma vaga para retornar ao mercado de trabalho. Na tentativa de conseguir uma das 75 vagas de emprego temporário em uma empresa metalmecânica, cerca de 1.100 pessoas se amontoaram na frente do Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe. Situação que escancara o drama do desemprego e o grande desafio do país de votar a criar postos de trabalho.
Com tamanha procura, a relação de candidatos por vaga foi de 14,6. Para se ter uma ideia, a concorrência foi tão grande que superou a de cursos tradicionais, como Arquitetura e Urbanismo (com relação candidato por vaga de 14,47), Engenharia de Produção (14,10) e Engenharia Civil (12,28) no último vestibular realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2016, (desde então as seleções são feitas pelo Sisu).