Mais de 800 pessoas em busca de uma vaga de emprego no Sine da Serra

Uma fila que começou a ser formada desde as 15h desta quarta-feira (1º) já conta com mais de 800 pessoas no Sine da Serra , em Portal de Jacaraípe, nesta quinta-feira (2) em busca de uma das 408 vagas de emprego ofertadas por três empresas para as funções de auxiliar de logística I e II e mecânico de manutenção.

Até as 11h30 desta quinta-feira, 800 senhas já haviam sido distribuídas. Para as vagas é exigido nível de ensino médio, mas não há necessidade de experiência.

Com informações de Diná Sanchotene

CENA SE REPETE

Sede do Sine da Serra recebeu multidão que foi atrás de uma oportunidade de emprego Crédito: Vitor Jubini

No dia 10 de abril, centenas de capixabas formaram longas filas atrás de uma vaga para retornar ao mercado de trabalho. Na tentativa de conseguir uma das 75 vagas de emprego temporário em uma empresa metalmecânica, cerca de 1.100 pessoas se amontoaram na frente do Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe. Situação que escancara o drama do desemprego e o grande desafio do país de votar a criar postos de trabalho.