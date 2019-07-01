Mais de 600 vagas abertas na primeira semana de julho no ES

Sine de Cariacica tem vagas de cozinheiro, vendedor e sushiman Crédito: Bernardo Coutinho

As agências de emprego de todo o Espírito Santo começam a semana com 638 vagas para quem quer um trabalho com carteira assinada. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Aqueles que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 193 chances, sendo que a maior oferta para São Mateus, com 51 oportunidades. Já na Agência do Trabalhadores de Cariacica, a semana começa com 265 vagas, sendo 55 para portadores de deficiência.

No Sine de Vila Velha, a oferta é de 81 vagas, enquanto que na Serra 89. E na Agência do Trabalhador de Vitória, 10 oportunidades.

AS VAGAS

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Chapeiro de lanches (1), professor de spinner (1), professor funcional (1), auxiliar de departamento pessoal (1), lubrificador (1), mecânico de usina asfáltica (1), rasteleiro (1), operador de rolo compactor (1) e operador de motoniveladora (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Técnico de comissionamento (10), controlador de painel com domínio em vendas (1) e assistente administrativo (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Almoxarife (1), auxiliar de cozinha (1), aux. fiscal (1), aux. de pessoal (1), aux. produção PCD (1), cozinheiro (1), eletricista de instalações (1), empregada doméstica (1), garçom (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), operador de ponte rolante (1), padeiro (1), salgadeiro (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1), torneiro mecânico (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO

Vagas: Assistente de marketing (1), aux. administrativo PCD (1), dedetizador (1), salgadeiro / balconista (1) e vendedor (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Aux. sushiman (1), cozinheiro de restaurante (2), leiturista (2), sushiman (2) e vendedor porta a porta (4).

SINE DE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), ajudante de serrador de mármore e granito (1), ajudante de acabador de mármore e granito (1), assistente de amostragem (1), aux. eletricista PCD (1), aux. eletricista (3), borracheiro (1), cozinheira (2), embalador a mão (2), eletricista de automóvel/caminhão (1), eletricista de veículos (1), fiscal de campo (5), lanterneiro (1), nivelador (1), ouvidor geral (1), operador de furadeira (1), operador de retroescavadeira (1), pintor hidrojatista (2), repositor (1), serrador de mármore e granito (1), tosador/banho (1), trabalhador rural (1) e técnico em planejamento (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (3), trabalhador rural (1), técnico em manutenção de máquinas (1), técnico em alimentos (1), vendedor externo (11), auxiliar de mecânico (1), pizzaiolo (1), cozinheira (1), conferente (1), atendente (2), balanceiro (1), operador de empilhadeira (1), açougueiro (1), auxiliar de padeiro (2) e padeiro (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Aux. administrativo (1), aux. cabeleireiro (1), atendente de laboratório (1), ajudante de cozinha (1), aux. padeiro (1), barman (1), caseiro (1), cabeleireiro (1), consultor de vendas (2), chef de cozinha (1), chapista de lanchonete (1), churrasqueiro (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), manicure unha em gel (1), mecânico automotivo (1), mecânico de motores a diesel (1), mesista - asfalto (1), nutricionista (1), operador de caixa (1), operador de vibro acabadora de asfalto (1), operador de rolo de pneus (1), operador de rolo duplo chapa (1), professor de italiano (1), promotor de vendas (1), servente de obras PCD (1), rasteleiro de pavimentação (3), técnico de enfermagem (1), técnico em enfermagem (4), vendedor interno (1), vendedor pracista (10) e vendedor ambulante (5).

SINE DE COLATINA

Vagas: Analista pesquisador de mercado (1), analista de contratos construção civil (1), aux. limpeza PCD (1), assistente técnico de qualidade (1), aux. manutenção (1), aux. produção PCD (2), babá (1), cozinheira restaurante (1), encarregado de lavanderia (1), estágio farmácia (1), estágio administração (1), fiscal de obras (1), instrutor de trânsito (1), instrutor de aprendizagem e ensino (1), motorista de caminhão transporte de medicamentos (1), promotor de vendas mármores e granitos (1), representante comercial (1), secretária para consultório médico (1), téc. edificações (3), téc. contratos na construção civil (1), vendedor de carros semi-novos (1) e vendedor loja de eletrônicos no varejo (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Almoxarife (2), analista de controle de qualidade (1), armador de ferragens na construção civil (5), arrematadeira (1), aux. crédito (1), aux. escritório (1), aux. limpeza (1), carpinteiro (5), eletricista (10), encarregado eletricista de instalações (1), encarregado eletromecânico de instalações (1), gerente comercial (1), gerente de loja e supermercado (1), gerente de obras (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), leiturista (2), mecânico de motor a diesel (1), operador de caixa (1), operador eletromecânico (8), padeiro (1), pedreiro PCD (1), pedreiro (10), pintor de alvenaria PCD (1), pintor de alvenaria (2), secretário de diretoria (2), serralheiro (1), técnico em segurança do trabalho (2), vendedor - no comércio de mercadorias (1), vendedor de serviços (1) e vendedor interno (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Ajudante de cozinha PCD (5), esteticista (1), manicure (1), pizzaiolo (1), avaliador físico (1) e gerente de turismo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Aux. de sondagem (1), analista de desenvolvimento de sistemas - desenvolvedor sênior java (2), avaliador - estética (1), consultor de vendas (30), desenhista projetista de produtos - mecânica (1), esteticista aplicadora de laser (1), eletricista de instalações de veículos automotores (2), estoquista (5), lanterneiro de automóveis (1), mecânico de manutenção de máquinas (1), mecânico de automóvel (1), operador de guindaste móvel (15), operador de máquina de terraplenagem (10), padronizador de velas de embarcações, toldos e barracas (1), programador de sistemas de informação - desenvolvedor pleno java (3), programador de sistemas de informação - desenvolvedor c++ (1), programador de internet - desenvolvedor net (1), representante comercial (2), técnico de saneamento ou técnico ambiental (1), torneiro mecânico (1), pizzaiolo (1), pintor de automóveis (1), polidor de veículos (1), sondador spt (1) e vendedor externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (1) e vendedor de serviços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de entrega (13), assist. administrativo (2), aux. serviços gerais (1), aux. execução (1), açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante/serviços gerais (16), almoxarife (1), almoxarife (2), aplicador de insulfilm (1), apontador (1), armador (5), assessor de VM (1), assistente de manutenção (1), assistente setor pessoal/ departamento pessoal (1), aux. administrativo (3), aux. estoque (1), aux. lanternagem (1), aux. departamento fiscal (1), aux. em gestão de pessoas (1), aux. manutenção (1), avaliador de veículos (1), balconista de padaria (3), bombeiro hidráulico (1), borracheiro (1), calceteiro (2), camareira (6), captador de cadastro (1), carpinteiro (5), comprador (1), contador (1), contador (1), copeiro (3), cozinheira (1), eletricista força e controle (10), encarregado (1), encarregado montagem eletromecânica (1), enfermeiro (3), especialista em carnes (2), estágio de eletrotécnica (1), faturista (3), fiscal de salão (1), instalador de som e acessórios (1), líder de departamento (1), marceneiro (1), mecânico de carretas (2), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (2), mecânica veicular (2), montador eletromecânico (8), motorista carreteiro (12), motorista de entrega (1), motorista de ônibus (5), nutricionista (1), operador de máquinas pesadas (1), operador de retroescavadeira (1), padeiro (1), pedreiro (10), pintor (2), pintor de

carretas (1), pizzaiolo (1), professor de hardware e robótica (1), promotor de vendas (2), psicólogo (1), representante de atendimento (20), salgadeira (1), secretária (2), secretária de clínica (3), supervisor de obras civis (1), téc. enfermagem (13), téc. segurança do trabalho (2), vendedor de veículos (1) e

vendedor externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Aux. de execução (1), ajudante de cozinha (2), atendente (2), aux. administrativo (1), aux. de armazém (1), aux. estoque (1), aux. de estoque (1), aux. de loja (5), aux. de produção (1), aux. serviços gerais (1), aux. transporte (1), aux. operacional (4), caixa (2), consultor de televendas (1), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), lanterneiro (1), movimentador de mercadorias (2), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), téc. enfermagem do trabalho (1) e vendedor externo (1).