Mais de 400 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (3)

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às vagas oferecidas nesta semana. A oferta é de mais de 400 vagas na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com deficiência.
Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 305 vagas, das quais 82 destinadas às pessoas com deficiência. Já em Vitória são 81 oportunidades, com destaque para representante comercial autônomo que conta com 50 chances.
Os profissionais que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que a medida que os cargos forem preenchidos são retirados do sistema.
Há ainda 43 vagas na Psicoespaço para todo o Estado. Os interessados precisam fazer o cadastro no site.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: na agência, que fica na Avenida Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade).
Atendimento: das 8 às 16 horas.
Vagas: Ajudante de carga e descarga (4), ajudante de cozinha (1), analista de RH (1), auxiliar de encarregado de padaria (1), auxiliar de produção de alimentos - padaria (1), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (3), camareira (1), carregador de produtos (2), conferente de mercadorias (1), consultor de vendas (40), consultor interno de vendas (5), costureira (3), eletricista automotivo (1), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (30), mecânico automotivo (1), mecânico de motos (1), motorista de caminhão (4), motorista carreteiro (7), movimentador de mercadorias (3), operador de telemarketing ativo (20), programador (1), promotor (2), promotor de vendas (2), promotor externo (2), representante de atendimento (60), recreadora (1), técnico de enfermagem (1), técnico de informática (1) e, vendedor externo (8).
Vagas para pessoas com deficiência: Assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente de mercadorias (1), fiscal de ônibus (3), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5) e representante de atendimento (60).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA
Como se candidatar: Centro de Cidadania "Zumbi das Palmeiras" - Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória.
Atendimento: das 8 às 17 horas.
Vagas: Garçom (1), operador de escavadeira (4), pedreiro (2), representante comercial autônomo (50), operador de negócios (4) e analista de suporte técnico (20).
PSICOESPAÇO
Como se candidatar: no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas: Almoxarife (com Operação de Empilhadeira), analista de desenvolvimento organizacional, analista de RH (2), analista de RH/DP, analista financeiro pleno, assistente administrativo, assistente de Importação e exportação, assistente de RH PCD, auxiliar administrativo financeiro, auxiliar de carga e descarga/estoque, auxiliar de produção, auxiliar de saúde bucal, auxiliar industrial, auxiliar industrial PCD (2), babá, comprador segmento metalmecânico, conferente de depósito, consultor comercial (3), consultor de vendas (3), coordenador de TI, escriturário administrativo financeiro, estagiário de engenharia de produção, executivo de contas, gerente administrativo (Rede de Farmácias), gerente de pós graduação, motorista carreteiro, operador de empilhadeira à gás e retrátil, enfermeiro PCD, técnico de enfermagem PCD, pessoas com deficiência, recepcionista (estética), repositor de mercadorias, representante autônomo, salgadeiro, supervisor de loja e vendedor interno (Peças Automotivas).