Mais de 400 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (3)

Oportunidades para quem busca emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às vagas oferecidas nesta semana. A oferta é de mais de 400 vagas na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com deficiência.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 305 vagas, das quais 82 destinadas às pessoas com deficiência. Já em Vitória são 81 oportunidades, com destaque para representante comercial autônomo que conta com 50 chances.

Os profissionais que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que a medida que os cargos forem preenchidos são retirados do sistema.

Há ainda 43 vagas na Psicoespaço para todo o Estado. Os interessados precisam fazer o cadastro no site.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: na agência, que fica na Avenida Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade).

Atendimento: das 8 às 16 horas.

Vagas: Ajudante de carga e descarga (4), ajudante de cozinha (1), analista de RH (1), auxiliar de encarregado de padaria (1), auxiliar de produção de alimentos - padaria (1), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (3), camareira (1), carregador de produtos (2), conferente de mercadorias (1), consultor de vendas (40), consultor interno de vendas (5), costureira (3), eletricista automotivo (1), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (30), mecânico automotivo (1), mecânico de motos (1), motorista de caminhão (4), motorista carreteiro (7), movimentador de mercadorias (3), operador de telemarketing ativo (20), programador (1), promotor (2), promotor de vendas (2), promotor externo (2), representante de atendimento (60), recreadora (1), técnico de enfermagem (1), técnico de informática (1) e, vendedor externo (8).

Vagas para pessoas com deficiência: Assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente de mercadorias (1), fiscal de ônibus (3), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5) e representante de atendimento (60).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Como se candidatar: Centro de Cidadania "Zumbi das Palmeiras" - Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória.

Atendimento: das 8 às 17 horas.

Vagas: Garçom (1), operador de escavadeira (4), pedreiro (2), representante comercial autônomo (50), operador de negócios (4) e analista de suporte técnico (20).

PSICOESPAÇO

Como se candidatar: no site no site www.psicoespaco.com.br