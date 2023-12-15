Mais de 390 vagas abertas em seleção para assistente administrativo no ES

governo do Espírito Santo vai contratar 391 assistentes administrativos por meio da MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.. Os selecionados no processo seletivo vão atuar em órgãos estaduais nas cidades de Vitória (350), São Mateus (3), Colatina (10), Serra (12), Venda Nova do Imigrante (1), Viana (1) e Cariacica (14).

Também haverá formação de cadastro de reserva nos municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Linhares, São José do Calçado e Vila Velha.

Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024 Crédito: Freepik

Os aprovados serão contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão um salário de R$ 1.626,02, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e Seguro de Vida em Grupo.

As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, no endereço eletrônico da MGS . Não há cobrança de taxa de participação.

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e conhecimento e domínio nos aplicativos do pacote Office. Não é necessária experiência nem comprovação de títulos.

A seleção contará com prova objetiva, que será aplicada no dia 14 de janeiro de 2024, em Vitória. O exame terá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.