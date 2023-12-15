AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Mais de 390 vagas abertas em seleção para assistente administrativo no ES
Nível médio

Mais de 390 vagas abertas em seleção para assistente administrativo no ES

Também haverá formação de cadastro de reserva; inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro. Candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 15:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 dez 2023 às 15:39
governo do Espírito Santo vai contratar 391 assistentes administrativos por meio da MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.. Os selecionados no processo seletivo vão atuar em órgãos estaduais nas cidades de Vitória (350), São Mateus (3), Colatina (10), Serra (12), Venda Nova do Imigrante (1), Viana (1) e Cariacica (14).
Também haverá formação de cadastro de reserva nos municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Linhares, São José do Calçado e Vila Velha.
Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024
Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024 Crédito: Freepik
Os aprovados serão contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão um salário de R$ 1.626,02, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e Seguro de Vida em Grupo.
As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, no endereço eletrônico da MGS.  Não há cobrança de taxa de participação.
Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e conhecimento e domínio nos aplicativos do pacote Office. Não é necessária experiência nem comprovação de títulos.
A seleção contará com prova objetiva, que será aplicada no dia 14 de janeiro de 2024, em Vitória. O exame terá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.
A MGS é uma empresa mineira que expande a atuação do no Espírito Santo. A instituição é reconhecida no setor de facilites, que engloba serviços terceirizados como administrativo, manutenção, limpeza, jardinagem, segurança e atendimento.

LEIA MAIS

Enem do Concursos terá edital em janeiro e provas em maio

Prefeitura de Iúna abre concurso público com 81 vagas

Mais de 29 mil vagas abertas em 201 concursos e seleções em todo o país

Câmara de Vitória define organizadora de concurso com 16 vagas

Como conciliar estudo para concurso público com trabalho

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16
Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados