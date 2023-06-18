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Carreira pública

Mais de 38 mil vagas em 190 concursos e seleções em todo o país

Postos são para trabalhar como servidores efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais e governos estaduais, entre outras instituições
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jun 2023 às 19:00

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 19:00

Ufes, Vitória, ES
Prédio da reitoria da Ufes, em Goiabeiras, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa com 190 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país e reúnem quase 38.500 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para trabalhar como servidores efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O maior salário (R$ 33.924,93) é pago no certame para juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As inscrições seguem até 13 de julho.
No Espírito Santo, a prefeitura de Rio Bananal lançou edital para o processo seletivo simplificado para o Fundo Municipal de Saúde. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior e a remuneração pode chegar a R$ 14,6 mil mensais.
As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) continuam abertas até 9 de julho. São 64 vagas para cargos de níveis médio e superior. O salário varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, mais auxílio de R$ 658 e com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Já para quem quer ingressar nas Forças Armadas, o Exército está com 162 vagas para o curso de formação de oficiais. O prazo segue até 2 de agosto e os selecionados vão receber salário de R$ 8.245.

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