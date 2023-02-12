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Emprego público

Mais de 36 mil vagas abertas em 155 concursos e seleções pelo país

Destaque fica por conta do novo concurso da Petrobras, que oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 19:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 fev 2023 às 19:59
Petrobras
Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Na semana que antecede à folia brasileira, 155 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 36 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva. As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos disponíveis nesta segunda-feira (13) estão distribuídos por prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 32.004,65 no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A oferta é de 300 vagas para função de juiz do trabalho substituto, distribuídas pelos TRTs. Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.
O destaque da semana fica por conta do novo concurso da Petrobras. Ao todo, a estatal oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90. As inscrições podem ser feita de 15 de fevereiro a 17 de março.
Estão abertas até 24 de fevereiro as inscrições para o concurso público do Branco do Brasil. São 6 mil oportunidades, sendo 4 mil para contratação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Os ocupantes do cargo de escriturário terão ganhos de R$ 5.436 mensais.
No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), por meio do Instituto Consulplan, tem 991 vagas temporárias para profissionais para atuarem no Hospital Dório Silva e em outros hospitais da Grande Vitória. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 15.264. Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.
Seguem até 26 de fevereiro as inscrições para o concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). São 400 vagas para agente socioeducativo, com salário de R$ 3.167. Os inteteressados devem ter nível médio e carteira de habilitação na categoria B.

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