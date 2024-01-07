Mais de 35 mil vagas abertas em 239 concursos e seleções pelo país

Pelo menos 239 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem quase 36 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Entre os destaques, estão os certames das prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, Iúna e Nova Venécia.
As oportunidades são para cargos efetivos e temporários em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
Os salários podem chegar a R$ 37.731 no Ministério Público do Trabalho (MPT). São três vagas para a carreira de procurador do trabalho. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O prazo termina nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem 370 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.448,02 a R$ 11.894,45. As inscrições começam no dia 12 de janeiro. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de encerramento, que variam de acordo com cada categoria.
Em Iúna, a administração municipal lançou edital de concurso com 75 vagas para diversos cargos. Os interessados têm até o dia 18 de janeiro para garantir a participação no certame, que tem salário de até R$ 7.203.
Outro município capixaba com concurso aberto é o de Nova Venécia, com 141 postos distribuídos por todos os níveis de escolaridade. As inscrições seguem até 19 de janeiro.
Na Marinha, estão abertas 2.280 oportunidades, das quais 1.680 para o concurso de admissão de fuzileiros navais e 600 para aprendizes-marinheiros. As inscrições podem ser feitas até 16 e 18 de janeiro, respectivamente. Os candidatos precisam ter o nível médio.