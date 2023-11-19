Mais de 35 mil vagas abertas em 213 concursos e seleções em todo o país

Pelo menos 213 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 35 mil vagas efetivas e temporárias. As seleções são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos estão disponíveis em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte, R$ 33.924. A oferta é de 19 vagas para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Cariacica encerra nesta segunda-feira (20) as inscrições para o concurso da Guarda Municipal. São 35 chances, com salário que pode chegar a R$ 6 mil, somando todos os benefícios.
A Prefeitura de Alfredo Chaves tem 320 oportunidades, distribuídas pela Administração Municipal, Câmara de Vereadores e Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Os servidores terão vencimentos que variam de R$ 1.320 a R$ 4.940. O prazo segue até 6 de dezembro.
Inscrições abertas também na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. A oferta é de 108 vagas, com salários que chegam a R$ 14 mil.