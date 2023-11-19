Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 35 mil vagas abertas em 213 concursos e seleções em todo o país
Serviço público

Mais de 35 mil vagas abertas em 213 concursos e seleções em todo o país

Maior salário é pago pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte, R$ 33.924. A oferta é de 19 vagas para o cargo de procurador

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 20:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 nov 2023 às 20:03
Pelo menos 213 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 35 mil vagas efetivas e temporárias. As seleções são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos estão disponíveis em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte, R$ 33.924. A oferta é de 19 vagas para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Cariacica encerra nesta segunda-feira (20) as inscrições para o concurso da Guarda Municipal. São 35 chances, com salário que pode chegar a R$ 6 mil, somando todos os benefícios.
A Prefeitura de Alfredo Chaves tem 320 oportunidades, distribuídas pela Administração Municipal, Câmara de Vereadores e Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Os servidores terão vencimentos que variam de R$ 1.320 a R$ 4.940. O prazo segue até 6 de dezembro.
Inscrições abertas também na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. A oferta é de 108 vagas, com salários que chegam a R$ 14 mil.
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves Crédito: PMAC

LEIA MAIS

Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

Prefeitura de Domingos Martins abre concurso com 544 vagas

Concurso nacional unificado: veja como se preparar para as provas

Governo federal libera edital de concurso com salário de R$ 11 mil

Justiça Federal prepara concurso com salário de R$ 13 mil e vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Concursos Públicos Santa Maria de Jetibá Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados