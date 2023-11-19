Mais de 35 mil vagas abertas em 213 concursos e seleções em todo o país

Os postos estão disponíveis em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O maior salário é pago pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte, R$ 33.924. A oferta é de 19 vagas para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.