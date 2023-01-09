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Mais de 33 mil vagas abertas em 216 concursos e seleções pelo país

Salários podem chegar a R$ 33 mil para algumas vagas. Os postos estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 08:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jan 2023 às 08:03
Agência do Banestes no Centro de Vitória
Banestes tem vagas para cargos de níveis médio e superior Crédito: Banestes/Divulgação
Pelo menos 216 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país nesta segunda-feira (9) e reúnem mais de 33 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Os postos estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar em bancos, prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.
Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará oferece o maior salário entre os certames, chegando a R$ 33.689. Os interessados podem se inscrever para o cargo de procurador até 16 de janeiro.
Entre os destaques está o concurso da Receita Federal, que oferece 669 vagas para auditor fiscal e analista tributário, com salário de até R$ 21.029,09. São 469 postos para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O prazo para se inscrever segue até 19 de janeiro.
Ainda na esfera federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) abre as inscrições nesta segunda (9) para 300 vagas de nível superior, com salário de R$ 21 mil. As chances são para advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Os interessados têm até 7 de fevereiro para garantir a participação.
Seguem até o dia 13 de janeiro as inscrições para o concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), da Banestes Corretora e da Banestes Seguros. A remuneração mensal varia de R$ 3.652,05 a R$ 3.960,13.

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