Mais de 24 mil vagas abertas em 179 concursos e seleções pelo País

TRT no Espírito Santo abre concurso para técnico e analista judiciários Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com mais de 24 mil vagas abertas em 179 concursos públicos e processos seletivos em todo o País. Os postos disponíveis nesta segunda-feira (19) são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários.

As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

O maior salário passa de R$ 33 mil. O valor é pago pelo Senado Federal, que tem 22 vagas, cujo prazo de inscrição vai até 21 de setembro, e também pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que vai contratar seis novos juízes. Os interessados têm até 11 de outubro para se inscrever.

O destaque fica por conta do concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). São 1.000 postos para técnico do seguro social, que exige apenas o ensino médio. A remuneração é de R$ 5.905, e os candidatos podem garantir a participação até 3 de outubro. De acordo com a autarquia, o certame deve atrair mais de 1,5 milhão de participantes.

Outro certame muito aguardado pelos concurseiros é a do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região). O edital já foi divulgado, e os interessados em fazer as provas e trabalhar no órgão podem se inscrever de 26 de setembro a 24 de outubro de 2022. Os salários variam de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.

Ainda no Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher nove vagas para o quadro do pessoal técnico administrativo, destinado a quem tem ensino médio, técnico ou superior. A remuneração varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022.