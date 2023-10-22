Mais de 22 mil vagas abertas em 220 concursos e seleções no país

Quem quer seguir carreira pública em cargo efetivo ou temporário deve ficar atento. Estão abertos 220 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 22 mil postos em todo o país.

As chances são voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados poderão atuar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 35.710 mensais para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe. As inscrições para esse concurso terminam nesta segunda-feira (23).

Oportunidades para servidores no Hospital das Clínicas Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

Já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva tem duas oportunidades para fiscal, com remuneração de R$ 1.320. O prazo termina no dia 31 de outubro. Já na Prefeitura de Vila Pavão, são 11 postos, com ganhos de até R$ 12 mil. Os interessados têm até 5 de novembro para garantir a participação no certame.

E as inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura da Serra terminam nesta segunda-feira (23). São 150 vagas, e os novos agentes terão salário de até R$ 10 mil, somando todos os benefícios.