Mais de 22 mil vagas abertas em 220 concursos e seleções no país

Quem quer seguir carreira pública em cargo efetivo ou temporário deve ficar atento. Estão abertos 220 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 22 mil postos em todo o país.
As chances são voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados poderão atuar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 35.710 mensais para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe. As inscrições para esse concurso terminam nesta segunda-feira (23).
No Espírito Santo, a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, que fica na Região Serrana do Estado, lançou edital para contratar 108 servidores efetivos. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental incompleto e completo, técnico, médio e superior, com remuneração de até R$ 14.169. Os interessados podem se inscrever até 29 de novembro.
Já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva tem duas oportunidades para fiscal, com remuneração de R$ 1.320. O prazo termina no dia 31 de outubro. Já na Prefeitura de Vila Pavão, são 11 postos, com ganhos de até R$ 12 mil. Os interessados têm até 5 de novembro para garantir a participação no certame.
E as inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura da Serra terminam nesta segunda-feira (23). São 150 vagas, e os novos agentes terão salário de até R$ 10 mil, somando todos os benefícios.
Além disso, seguem até 30 de outubro as inscrições da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias. São 695 vagas, das quais 12 destinadas ao Hospital Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes) — o Hospital das Clínias, em Vitória. A remuneração varia de R$ 2.626 a R$ 12.524.